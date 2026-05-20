ترتيب بطولة الدوري المصري قبل الجولة الختامية

تقام اليوم منافسات الجولة السادسة والختامية من بطولة الدوري المصري ، لمجموعة التتويج باللقب وسط منافسه شرسة بين الزمالك وبيراميدز والأهلي على اللقب.

ويدخل ثلاثي القمة للمباراة الأخيرة بآمال تحقيق لقب البطولة أو خطف بطاقة التواجد في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتزداد فرص الزمالك في تحقيق لقب بطولة الدوري حال الفوز أو التعادل أمام فريق سيراميكا كليوباترا.

فيما ينتظر بيراميدز الفوز على سموحة مع تعثر الزمالك لتحقيق اللقب.

وينتظر الأهلي خسارة الزمالك أمام سيراميكا وكذلك خسارة أو تعادل بيراميدز، ليحقق بطولة الدوري أو سقوط أحد الفريقين لخطف بطاقة التأهل لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء ترتيب بطولة الدوري قبل الجولة الأخيرة كالتالي :

1- الزمالك – 53 نقطة.

2- بيراميدز – 51 نقطة.

3- الأهلي – 50 نقطة.

4- سيراميكا كليوباترا – 44 نقطة.

5- المصري البورسعيدي – 40 نقطة.

6- إنبي – 36 نقطة.

7- سموحة – 31 نقطة.