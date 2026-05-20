بالأغلبية.. الكنيست يصوت على مشروع لحله وتبكير موعد الانتخابات

أفادت تقارير إعلامية بأن الكنيست الإسرائيلي صوت بالقراءة التمهيدية على مشروع لحله وتبكير موعد الانتخابات بأغلبية 110 أعضاء ودون أي معارضة.

كان الزعيم الروحي لحزب "ديجل هتوراه" الحريدي، الحاخام دوف لاندو، جدَّد دعوته لأعضاء الحزب في الكنيست الإسرائيلي للتصويت لصالح حل الكنيست خلال جلسة اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن الحاخام لاندو شدَّد، خلال اجتماع عقده مع رئيس الحزب عضو الكنيست موشيه جافني، على ضرورة دعم مشروع قانون حل الكنيست.

وقال متحدث باسم الحاخام، في بيان، إن لاندو "كرَّر وشدَّد على الرسالة السابقة، التي تقضي بوجوب تصويت أعضاء الكنيست عن حزب ديجل هتوراه لصالح حل الكنيست اليوم الأربعاء".

يأتي ذلك في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خاصةً بشأن قانون إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية.