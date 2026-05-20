محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟

وجّه الفنان محمد رمضان، رسالة للإعلامي عمرو أديب عقب عودته من السفر أثناء خروجه من طائرة خاصة.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على فيسبوك مازحًا: "أنا وصلت مصر بالسلامة يا عمرو".

من جانب آخر، أكد الفنان محمد رمضان، أنه “أنا محظوظ بفيلم أسد، لأن الفيلم ده مبيطلعش كتير وتناول قضية تاريخية وهي العبودية واحنا أول ناس نتكلم فيها لأنها قضية عالمية العالم عانى منها”.

وقال محمد رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه “أنا مبسوط بالقضية اللي اتناولتها في الفيلم ده وكان لازم نركز على فكر المشاهد تحت المتوسط وعدم تعقيد الفكر”.

لا أنسى فضل السينما عليّا

وتابع الفنان محمد رمضان: “أنا قعدت 3 سنين بدون عمل درامي بإرادتي ولا أنسى فضل السينما عليّا وأنا عملت 8 مسلسلات وأنا عندي 38 سنة”.