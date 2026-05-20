إسلام مبارك لصدى البلد: لم أتخوف من دور الأمومة في فيلم أسد.. والتجربة محطة مهمة في مشواري الفني

كشفت الفنانة إسلام مبارك عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في فيلم “أسد”، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة مختلفة ومهمة في مسيرتها الفنية، خاصة مع طبيعة الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث الفيلم.

وقالت إسلام مبارك، في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري، إنها لم تشعر بالخوف من تقديم دور الأمومة داخل أحداث الفيلم، مشيرة إلى أن الشخصية جذبتها منذ اللحظة الأولى بسبب تفاصيلها الإنسانية والدرامية المؤثرة، وهو ما شجعها على خوض التجربة بكل حماس.

وأضافت أن فيلم “أسد” يعد من الأعمال المهمة التي تعتز بها، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من النجوم وصناع العمل المميزين، مؤكدة أن التجربة أضافت لها الكثير على المستوى الفني والإنساني، كما أنها تعتبره خطوة قوية ومختلفة في مشوارها الفني.

وأعربت إسلام مبارك عن سعادتها الكبيرة بالعمل داخل مصر، ووصفتها بـ”هوليوود الشرق”، مؤكدة أن الجمهور المصري يمتلك مكانة خاصة لديها، وأنها تشعر دائمًا بحب وترحاب كبير من الجمهور المصري تجاهها وتجاه أعمالها الفنية.

كما تحدثت عن ردود الفعل التي تلقتها مؤكدة أنها سعيدة للغاية بتفاعل الجمهور و نجاح العمل