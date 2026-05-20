بعد تهديدات ترامب.. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الحرب مع إيران

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء تشريعًا يسعى لإجبار الرئيس دونالد ترامب على الانسحاب من الحرب مع إيران، في حين تحدّى عدد متزايد من الجمهوريين رغبات الرئيس.

منذ أن أمر ترامب بالهجوم على إيران في نهاية فبراير، أجبر الديمقراطيون على التصويت مرارًا وتكرارًا على قرارات صلاحيات الحرب التي تلزمه إما بالحصول على موافقة الكونجرس على الحرب أو سحب القوات، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وقد تمكّن الجمهوريون من حشد الأصوات لرفض هذه المقترحات، لكن السيناتور بيل كاسيدي من لويزيانا - الذي خسر للتو في الانتخابات التمهيدية التي أيّد فيها ترامب منافسه - غيّر موقفه ليُدلي بصوت حاسم لتمرير التشريع.

وجدد الرئيس الأمريكي لهجته الحادة تجاه إيران، مؤكدًا أن أمامها مهلة حتى يوم الأحد القادم للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنها ستواجه ضربات قوية.