«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة بعد ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA توقيع إيقاف قيد جديد على النادي، ليرتفع عدد القضايا المُسجّلة ضد القلعة البيضاء داخل أروقة فيفا إلى 18 قضية حتى الآن.

ولم يكشف الاتحاد الدولي عن تفاصيل القضية الجديدة أو الأطراف المُرتبطة بها، إلا أن القرار يعكس استمرار الأزمة المالية والإدارية التي يعاني منها الزمالك خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراكم المستحقات المتأخرة الخاصة بمدربين ولاعبين وأندية سابقة.

قضايا بالجملة تضرب الزمالك

وتتنوع القضايا المرفوعة ضد الزمالك ما بين مستحقات لمدربين سابقين ولاعبين محترفين، إلى جانب أقساط وصفقات لم يتم سدادها لأندية أجنبية، وهو ما تسبّب في تكرار قرارات إيقاف القيد خلال المواسم الأخيرة.

وجاءت أبرز القضايا المسجلة ضد النادي كالتالي:

* البرتغالي جوزيه جوميز بمستحقات تقدر بـ120 ألف دولار.

* ثلاثة من أفراد الجهاز المعاون لجوميز بإجمالي يقارب 60 ألف دولار.

* السويسري كريستيان جروس بمستحقات تبلغ 133 ألف دولار.

* التونسي فرجاني ساسي بقيمة 505 آلاف دولار.

* نادي إستريلا أمادورا البرتغالي بسبب صفقة شيكو بانزا بقيمة 200 ألف يورو.

* نادي شارلروا البلجيكي بسبب صفقة عدي الدباغ بقيمة 170 ألف يورو.

* نادي نهضة الزمامرة المغربي بسبب صفقة صلاح مصدق بقيمة 250 ألف دولار.

* نادي أوليكساندريا الأوكراني بسبب صفقة خوان بيزيرا بقيمة 800 ألف دولار، إضافة إلى 300 ألف دولار تمثل القسط الثاني من الصفقة.

* السنغالي إبراهيما نداي بمستحقات تصل إلى مليون و600 ألف دولار.

* نادي سانت إيتيان الفرنسي بسبب صفقة محمود بنتايج بقيمة 500 ألف يورو.

* نادي اتحاد طنجة بمستحقات تقدر بـ350 ألف دولار.

* أحمد الجفالي بقيمة 80 ألف دولار.

* البلجيكي يانيك فيريرا بمبلغ 188 ألف دولار.

* بالإضافة إلى مستحقات النيجيري سامسون أكينولا.

أزمة مستمرة داخل القلعة البيضاء

ويُواجه الزمالك تحديات كبيرة بسبب هذه القضايا، خاصة أن استمرار إيقاف القيد قد يؤثر على قدرة الفريق في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات المُقبلة، وسط مطالبات جماهيرية بسرعة إنهاء الملفات العالقة لتجنب عقوبات إضافية من فيفا.