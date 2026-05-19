نائب رئيس الوزراء: 9 وزراء لدعم الشركات الناشئة.. تحرك حكومي لتسريع بيئة الابتكار

أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال، جاء ذلك ت خلال كلمته بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم.



وأوضح أن الدولة شكلت مجموعة وزارية لريادة الأعمال تضم 9 وزراء، بهدف دعم الشركات الناشئة وتذليل العقبات المرتبطة بالتراخيص والضرائب والإجراءات التشغيلية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الجديدة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.



دعم رواد الأعمال

وأضاف أن دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية، خاصة في القطاعات التكنولوجية والخدمية والصناعات ذات القيمة المضافة.

وأكد أن الدولة تراهن على الابتكار وريادة الأعمال باعتبارهما من المحركات الرئيسية لزيادة التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.