نائب رئيس الوزراء : نقل شركات عامة إلى صندوق مصر السيادي ضمن خطة لتعظيم العوائد ورفع الكفاءة



كشف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤن الاقتصادية عن اتجاه الحكومة لنقل تبعية عدد من الشركات العامة إلى صندوق مصر السيادي بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين العوائد الاقتصادية للدولة.



وأوضح خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم أن الصندوق يمثل الذراع الاستثمارية للدولة، وسيلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الأصول العامة وفق أسس استثمارية أكثر كفاءة واستدامة.



تطبيق منظومة جديدة

وأشار إلى بدء تطبيق منظومة جديدة لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة والجمعيات العمومية، تعتمد على الترشح والمفاضلة وإجراء مقابلات وفق معايير مهنية واضحة.

وأكد أن المنظومة الجديدة تستهدف اختيار الكفاءات القادرة على قيادة عمليات التطوير والإصلاح المؤسسي، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي والمالي للشركات التابعة للدولة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.