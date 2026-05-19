اقتصاد

10 جنيهات.. تراجع مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق

آية الجارحي

شهدت أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء تراجعا في أسواق الجملة والتجزئة، بعد ارتفاع قوي شهده سعر الطماطم وصلت خلالها الأسعار إلى 60 و70 جنيها للكيلو.

سعر الطماطم الآن 

وتراوح سعر الطماطم في أسواق الجملة بين 30 و40  جنيها للكيلو الواحد.

وتراجعت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة متراوحة بين 45 و55 جنيها للكيلو.

لماذ ارتفعت أسعار الطماطم اليوم؟ 

وشهدت أسعار الطماطم ارتفاعا قويا منذ السبت الماضي تراوحت  الان بين 50 إلى 60  جنيها، وفي المناطق الشعبية تراجعت بين 45 و50 جنيها.

ارتفاع أسعار الطماطم

طمأنت وزارة الزراعة المواطنين بتوقع بدء تراجع الأسعار تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وذلك مع دخول مساحات جديدة من العروة الصيفية إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، وزيادة الكميات الواردة للأسواق بما يسهم في تحقيق التوازن السعري المطلوب وضمان استقرار الأسعار.

وأكدت الوزارة أن الارتفاع الحالي في الأسعار هو أمر مؤقت، ويعود بالأساس إلى انخفاض حجم المعروض نتيجة تضافر عدة عوامل مناخية وفنية متداخلة، تزامنت مع زيادة معدلات الطلب الاستهلاكي.


 

سعر البطاطس اليوم 

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 و14  جنيها للكيلو في سوق العبور لتصل إلى مستهلك بين 13و20 جنيها للكيلو .

سعر البصل اليوم 

وتراجع سعر البصل الابيض إلى 9 جنيهات لليكلو في سوق الجملة ليصل الي المستهلك بين 12 إلى 15 جنيها للكيلو. 

ووصل سعر البصل الاحمر بين 4 و7 جنيهات لتصل إلى المستهلك بين 7 إلى 10 جنيهات.

