قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري والقنوات الناقلة
الاقتصاد الدولي رهينة.. بريطانيا تتهم إيران بتهديد شريان التجارة العالمي
بين قناطر إسنا وتطوير الكورنيش.. تفاصيل جولة وزير الري بالأقصر | صور
هل ارتداء الكمامة أثناء الإحرام يبطل العمرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الخارجية : نتطلع للتوسع فى نشاط البنك الأوروبي لإعادة التنمية بالسوق المصرية
محمد أبو العينين يحفز لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الزمالك: لا نلعب إلا للفوز
جوهر نبيل عن ملف العاملين بمراكز الشباب : لا يمكن صرف أي مستحقات مالية دون سند قانوني
وزارة الزراعة: تراجع أسعار الطماطم تدريجياً خلال الفترة المقبلة
الأوقاف تعلن حاجتها إلى ندب عدد من العاملين في 6 أقسام | شروط التقديم
بشراكة يابانية.. «صندوق تطوير التعليم» و«الجايكا» يبحثان تعزيز التدريب الفني بمصنع نيسان مصر
عدادك بقى كودي؟ جهز هذه الأوراق وحوله للشرائح فورا
أمريكا : المدرسة الواقعة تحت القصف في إيران موجودة بقاعدة لصواريخ كروز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ما تسأل تيك توك.. الصحة تكشف أرقاما مقلقة عن المعلومات الطبية المضللة

متحدث الصحة
متحدث الصحة
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن الوزارة قامت بعمل دراسة علي المعلومات الطبية المغلوطة او وباء المعلومات الصحية ، مشيرا الي ان الدراسة تشير ان هناك ما يقرب من 50 مليونا و700 ألف مستخدم نشط لوسائل التواصل الاجتماعي، أي تقريبا 43 % من إجمالي السكان نشطين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة ٦” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الدراسات العالمية تقول إن هناك 82% من مستخدمي مواقع التواصل اكدوا انهم تعرضوا الي معلومات صحية مضللة علي المنصات الرقمية ، 86% يلجأون لوسائل التواصل للحصول علي النصيحة الطبية قبل استشارة الطبيب، موضحا أن الدراسات الدولية تقول إن 45% من النصائح الطبية علي تطبيق التيك توك خاطئة، و 67% من التحدث عن الطب البديل خاطئ.

وتابع أن 61% من الحديث عن صحة الأطفال يخالف الإرشادات الطبية، لافتا الي أن تلك المعلومات تؤخر طلب الرعاية الصحية ، وتجعل الناس تلجأ لوصفات غير علمية وتتخلي عن الادوية المناسبة، وتنشر الذعر الصحي الجماعي أثناء الأزمات. 

ونصح المواطنين ، أنه ليس كل ما ينشر صحيحا ، وليس كل من يمتلك ملايين المشاهدات يمتلك معرفة طبية. 

الصحة معلومات طبية التواصل الاجتماعي متحدث الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

مجلس النواب

مشروع قانون الأسرة الجديد.. الحكومة: الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا يستند إلى اعتبارات فقهية ونفسية

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

حجاج الجمعيات

وزيرة التضامن تطمئن على الحالة الصحية والمعنوية لحجاج الجمعيات

رئيس الحجر الأردني

رئيس الحجر الأردني يتفقد إجراءات تصدير الخيول المصرية ويشيد بأداء الجمعية التعاونية

وزير التعليم العالي

وزيرا التعليم العالي والثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحون معرض "خبايا الروح"

بالصور

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بيطري الشرقية تحصن 44 كلبًا ضالاً بالزقازيق والعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صان الحجر تستضيف ورشة عمل لتعزيز حلول الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي | صور

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

مع ارتفاع الحرارة .. نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد