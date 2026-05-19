قبل ما تسأل تيك توك.. الصحة تكشف أرقاما مقلقة عن المعلومات الطبية المضللة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن الوزارة قامت بعمل دراسة علي المعلومات الطبية المغلوطة او وباء المعلومات الصحية ، مشيرا الي ان الدراسة تشير ان هناك ما يقرب من 50 مليونا و700 ألف مستخدم نشط لوسائل التواصل الاجتماعي، أي تقريبا 43 % من إجمالي السكان نشطين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة ٦” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الدراسات العالمية تقول إن هناك 82% من مستخدمي مواقع التواصل اكدوا انهم تعرضوا الي معلومات صحية مضللة علي المنصات الرقمية ، 86% يلجأون لوسائل التواصل للحصول علي النصيحة الطبية قبل استشارة الطبيب، موضحا أن الدراسات الدولية تقول إن 45% من النصائح الطبية علي تطبيق التيك توك خاطئة، و 67% من التحدث عن الطب البديل خاطئ.

وتابع أن 61% من الحديث عن صحة الأطفال يخالف الإرشادات الطبية، لافتا الي أن تلك المعلومات تؤخر طلب الرعاية الصحية ، وتجعل الناس تلجأ لوصفات غير علمية وتتخلي عن الادوية المناسبة، وتنشر الذعر الصحي الجماعي أثناء الأزمات.

ونصح المواطنين ، أنه ليس كل ما ينشر صحيحا ، وليس كل من يمتلك ملايين المشاهدات يمتلك معرفة طبية.