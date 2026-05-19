قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
د. نهلة الصعيدي : منحة الإمام الطيب انطلاقة جديدة لتمكين القيادات النسائية
الداخلية: ورش تدريبية لمواجهة أشكال حروب الجيلين الرابع والخامس | صور
أي رقم يطلب.. ليفربول يفتح خزائنه لخليفة صلاح | ما القصة؟
حريق يلتهم 3 هناجر في شبرامنت خلف فيلا حسن حمدي.. صور
سيراميكا كليوباترا: نكن كل احترام وتقدير لجماهير الزمالك لكن ما فعله مجلس الإدارة غير احترافي
المتهم ابنه من زوجة أخرى.. كشف حقيقة اختطاف مريض نفسي داخل سيارة في القاهرة
سيراميكا كليوباترا: لن نقيم ممرًا شرفيًا للزمالك حال تتويجه بالدوري المصري
بالمستندات.. سيراميكا كليوباترا يكشف عن الخطابات الرسمية لمنح حصة تذاكر النادي لجماهير الزمالك
أخبار التوك شو| أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وأفضل طريقة للتسوية.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
خطاب رسمي من سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة التنازل عن حصة التذاكر للزمالك
الصحة: إعداد الخطة الوطنية للتكيف الصحي مع تغير المناخ
تضمن مغالطات عدة.. حماس تنتقد ما ورد في تقرير مجلس السلام بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: لا تهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المواطنين أو تؤثر على الصحة العامة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث شكاواهم وطلباتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابة سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى، من بينها شكوى أحد المواطنين بمنطقة بين السرايات بحي الدقي، لتضرره من قيام أحد الجيران بإجراء توسعات وترميمات بالشقة الكائنة بذات العقار بالدور الثاني دون الحصول على التراخيص اللازمة من الحي، مما أثر على السلامة الإنشائية لشقة الشاكي.

واطلع المحافظ خلال اللقاء على الإجراءات المتخذة من خلال حي الدقي، والتي تضمنت عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، حيث أصدرت قرارًا بترميم العقار بالكامل تحت إشراف مهندس استشاري، بعد استخراج التراخيص اللازمة من الحي. ووجّه حي الدقي بإلزام المتسبب بتنفيذ أعمال الترميم، وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كما بحث المحافظ الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بحي الطالبية، لتضرره من قيام مالك أحد العقارات بالتعدي على المنافع العامة من خلال غلق المناور وأبواب الدخول والخروج الخاصة بالبدروم والجراج.

وعلى الفور، وجّه المحافظ رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع المكتب الهندسي واصطحاب المواطن إلى العقار محل الشكوى لمعاينته على الطبيعة، ورصد المخالفات على أرض الواقع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وفي حالة عدم إزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع يتم قطع المرافق عن الأدوار المخالفة بالعقار.

كما بحث المحافظ شكوى أحد المواطنين بحي الطالبية، لتضرره من قيام مالك العقار الكائن خلف عقار الشاكي بأعمال هدم وتكسير، مما أدى إلى ظهور شروخ وتصدعات بمنزل الشاكي.

وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية بعرض حالة العقارين على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارين، إلى جانب إبداء رأي اللجنة بشأن ما إذا كانت الشروخ الموجودة بشقة الشاكي ناتجة عن أعمال الهدم والتكسير بالعقار المخالف محل الشكوى من عدمه.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تضرر أحد المواطنين من قاطني قرية برقاش من وجود ورشة هزاز للفحم، مما ينتج عنه تصاعد للأتربة الضارة المتسببة في تلوث البيئة، والتي تؤثر سلبًا على صحة السكان.

ووجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المكان، لكونه مقامًا خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة السكان.

كما بحث المحافظ الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بمركز ومدينة أوسيم، لتضرره من ورشة رخام وجرانيت مخالفة، تتسبب في الإزعاج والتلوث البيئي، وتهدد سلامة وصحة السكان.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم باستكمال الإجراءات القانونية حيال الورشة محل الشكوى، والتحفظ على المعدات الموجودة بالمكان بالتنسيق مع شرطة المرافق، حفاظًا على صحة وسلامة السكان.

وأكد المحافظ أن اللقاءات الدورية مع المواطنين تمثل أحد أهم آليات التواصل المباشر للتعرف على المشكلات على أرض الواقع والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المواطنين أو تؤثر على البيئة والصحة العامة.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في التعامل الفوري مع الشكاوى الجماهيرية وتحقيق الاستجابة السريعة لها، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة صور المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة لقاء المواطنين مع محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

مجلس النواب

مشروع قانون الأسرة الجديد.. الحكومة: الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا يستند إلى اعتبارات فقهية ونفسية

ترشيحاتنا

حلمي عبد الباقي

مخالفات مالية وإدارية.. نقابة المهن الموسيقية ترد على حلمي عبد الباقي

شاليمار شربتلي وخالد يوسف

شكرا للقضاء المصري.. أول تعليق من شاليمار شربتلي بعد تأييد حبس عمر زهران سنة

دنيا عبد الله

دنيا صلاح عبد الله تجسد شخصية مصممة ديكور في مسلسل آخر شقة فوق

بالصور

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أورمان الشرقية تكثف استعداداتها لـ"عيد الأضحى" بنحر 50 عجلًا بمجزر الإبراهيمية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد