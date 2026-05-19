محافظ الجيزة: لا تهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المواطنين أو تؤثر على الصحة العامة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث شكاواهم وطلباتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابة سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى، من بينها شكوى أحد المواطنين بمنطقة بين السرايات بحي الدقي، لتضرره من قيام أحد الجيران بإجراء توسعات وترميمات بالشقة الكائنة بذات العقار بالدور الثاني دون الحصول على التراخيص اللازمة من الحي، مما أثر على السلامة الإنشائية لشقة الشاكي.

واطلع المحافظ خلال اللقاء على الإجراءات المتخذة من خلال حي الدقي، والتي تضمنت عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، حيث أصدرت قرارًا بترميم العقار بالكامل تحت إشراف مهندس استشاري، بعد استخراج التراخيص اللازمة من الحي. ووجّه حي الدقي بإلزام المتسبب بتنفيذ أعمال الترميم، وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كما بحث المحافظ الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بحي الطالبية، لتضرره من قيام مالك أحد العقارات بالتعدي على المنافع العامة من خلال غلق المناور وأبواب الدخول والخروج الخاصة بالبدروم والجراج.

وعلى الفور، وجّه المحافظ رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع المكتب الهندسي واصطحاب المواطن إلى العقار محل الشكوى لمعاينته على الطبيعة، ورصد المخالفات على أرض الواقع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وفي حالة عدم إزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع يتم قطع المرافق عن الأدوار المخالفة بالعقار.

كما بحث المحافظ شكوى أحد المواطنين بحي الطالبية، لتضرره من قيام مالك العقار الكائن خلف عقار الشاكي بأعمال هدم وتكسير، مما أدى إلى ظهور شروخ وتصدعات بمنزل الشاكي.

وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية بعرض حالة العقارين على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارين، إلى جانب إبداء رأي اللجنة بشأن ما إذا كانت الشروخ الموجودة بشقة الشاكي ناتجة عن أعمال الهدم والتكسير بالعقار المخالف محل الشكوى من عدمه.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تضرر أحد المواطنين من قاطني قرية برقاش من وجود ورشة هزاز للفحم، مما ينتج عنه تصاعد للأتربة الضارة المتسببة في تلوث البيئة، والتي تؤثر سلبًا على صحة السكان.

ووجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المكان، لكونه مقامًا خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة السكان.

كما بحث المحافظ الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بمركز ومدينة أوسيم، لتضرره من ورشة رخام وجرانيت مخالفة، تتسبب في الإزعاج والتلوث البيئي، وتهدد سلامة وصحة السكان.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم باستكمال الإجراءات القانونية حيال الورشة محل الشكوى، والتحفظ على المعدات الموجودة بالمكان بالتنسيق مع شرطة المرافق، حفاظًا على صحة وسلامة السكان.

وأكد المحافظ أن اللقاءات الدورية مع المواطنين تمثل أحد أهم آليات التواصل المباشر للتعرف على المشكلات على أرض الواقع والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المواطنين أو تؤثر على البيئة والصحة العامة.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في التعامل الفوري مع الشكاوى الجماهيرية وتحقيق الاستجابة السريعة لها، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة صور المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين .