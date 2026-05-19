بدء تفويج حجاج السياحة من المدينة إلى مكة استعدادا لأداء مناسك الحج

بدأت شركات السياحة تفويج حجاجها من المدينة المنورة الي مكة المكرمة وذلك استعدادا لاداء فريضة الحج هذا العام ، وقد شهد موسم الحج الحالي اقبالاً كبيرا من حجاج السياحة علي زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي كموسم أول قبل الحج ، فمن المقرر ان يبلغ عدد الحجاج الذين يزورون المدينة حوالي ٢٣ الف حاج بنسبة أكثر من ٦٠٪؜ من عدد حجاج السياحة هذا العام.

زيادة أعداد الحجاج

ونظرا لزيادة أعداد الحجاج في المدينة المنورة بالموسم الأول فقد قررت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات، زيادة افراد بعثتها الفرعية بالمدينة ودعمها بكل الآليات التي تمكنها من خدمة الحجاج ومتابعة إقامتهم ، وقد قام أفراد البعثة بالتواجد في أماكن اقامة الحجاج ومعظمها بالمنطقة الشمالية المواجهة للمسجد النبوي ، وتم التأكد من تقديم كافة الخدمات للحجاج طبقا لتعاقداتهم مع الشركات

تنسيق الاستقبال والحقائب



كما قام ممثلوا غرفة شركات السياحة بالبعثة بالتنسيق مع شركة الراجحي لخدمات الحج المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة لاتخاذ اللازم في كل ما يتعلق بحجاج الشركات، فقد قام أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة بزيارة الى مقر شركة الراجحي في المدينة المنورة ، ومعه أسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة حيث تم بحث كل ما يتعلق بتواجد الحجاج في المدينة من الاستقبال فور الوصول ، ومتابعة التسكين ، وايضًا متابعة وصول حقائب الحجاج طبقا للنظام السعودي الجديد " حاج بلا حقيبة " ، والتدخل الفوري لحل أي مشكلة لتأخير حقائب أي حاج ، وقد أكد اللقاء انتظام وصول حقائب حجاج السياحة إلى الفنادق بشكل كبير.

الاستعداد لتسليم بطاقة نسك

من ناحية اخري ناقش مسؤلوا الغرفة مع مسؤولي شركة الراجحي خلال اللقاء بمكتب المدينة المنورة الاستعداد لتسهيل تسليم بطاقة نسك الي الحجاج فور وصولهم.

وأكد مسؤولو الغرفة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات اللازمة لتسليم بطاقة نسك للحجاج فور وصولهم ، واستجاب مسؤولو الراجحي، وتم زيادة أعداد الموظفين المسؤولين عن إصدار وطبع بطاقة نسك ، والاتفاق على الية تسليمها للحجاج بمعلومة مشرفي شركات السياحة، وبتدخل ومعاونة مباشرة من مسؤولي اللجنة الفرعية للسياحة بالمدينة.