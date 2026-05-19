قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

مع اقتراب عيد الأضحى ، تبدأ الاستعدادات لشراء اللحوم وتجهيز الولائم والعزومات.

لكن يحذر أطباء الجهاز الهضمي من بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تنتشر خلال أيام العيد، والتي قد تؤدي إلى التلبك المعوي واضطرابات الهضم والشعور بالإرهاق والمغص بعد تناول الطعام.

تؤكد الدكتورة هناء جميل استشارى الباطنة والغدة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، الإفراط المفاجئ في تناول اللحوم والدهون بعد فترات من النظام الغذائي المعتدل قد يمثل صدمة للجهاز الهضمي، خاصة لدى كبار السن ومرضى القولون والمرارة.

لماذا يزداد التلبك المعوي في العيد؟

يرتبط العيد عادة بالإفراط في تناول اللحوم والمشويات والفتة والرقاق والحلويات، إلى جانب السهر وقلة شرب الماء، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على المعدة والأمعاء.

ويشير الأطباء إلى أن المعدة تحتاج إلى وقت لهضم اللحوم الحمراء، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو مع أطعمة دسمة وغنية بالدهون.

كما أن تناول الطعام بسرعة أو الجمع بين أنواع كثيرة من الأطعمة في وجبة واحدة يزيد من اضطرابات الهضم والانتفاخ.

أخطر العادات التي تسبب التلبك المعوي

تلبك معوي

يحذر الأطباء من بعض السلوكيات الشائعة خلال العيد، أبرزها:

تناول كميات كبيرة من اللحوم دفعة واحدة

الإفراط في الأطعمة الدسمة والمقليات

تناول المشروبات الغازية بكثرة

النوم مباشرة بعد الأكل

الإكثار من الحلويات بعد الوجبات الثقيلة

قلة شرب الماء

تناول اللحوم غير الناضجة جيدًا

ويؤكد الخبراء أن هذه العادات قد تؤدي إلى الحموضة والانتفاخ والإسهال أو الإمساك وآلام المعدة.

كيف تحمي معدتك في عيد الأضحى؟

ينصح أطباء التغذية والجهاز الهضمي بعدة خطوات بسيطة تساعد على الاستمتاع بطعام العيد دون مشكلات صحية، أهمها:

تناول الطعام باعتدال

يفضل البدء بكميات صغيرة وعدم تحميل المعدة أكثر من طاقتها، مع تقسيم الوجبات على مدار اليوم بدلًا من تناول وجبة ضخمة دفعة واحدة.

الإكثار من السلطة والخضروات

يساعد تناول الخضروات والسلطات على تحسين الهضم وتقليل الإمساك، خاصة مع الوجبات الغنية باللحوم.

ومن أفضل الخيارات:

الخيار

الخس

الزبادي

شرب الماء بانتظام

يساعد الماء على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالإجهاد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.

تقليل الدهون والمقليات

يفضل اختيار اللحوم قليلة الدهون والابتعاد عن الإفراط في السمن والزيوت الثقيلة.

المضغ الجيد للطعام

يؤكد الأطباء أن تناول الطعام ببطء يساعد المعدة على الهضم بشكل أفضل ويقلل الانتفاخ.

احذر هذه الأعراض

هناك بعض العلامات التي تستدعي الانتباه وعدم تجاهلها خلال العيد، منها:

ألم شديد بالمعدة

قيء متكرر

إسهال حاد

ارتفاع الحرارة

انتفاخ شديد

صعوبة الهضم المستمرة

وفي حال استمرار هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب فورًا، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

أفضل المشروبات بعد الأكل

ينصح الخبراء ببعض المشروبات الطبيعية التي تساعد على تهدئة المعدة وتحسين الهضم بعد وجبات العيد، مثل:

النعناع

اليانسون

الزنجبيل

بينما يُفضل تقليل المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالسكر.

الأطفال وكبار السن الأكثر تأثرًا

يحذر الأطباء من أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للتلبك المعوي خلال العيد بسبب ضعف قدرة الجهاز الهضمي لديهم مقارنة بغيرهم.

لذلك يُفضل تقديم وجبات خفيفة ومتوازنة لهم، مع تجنب التوابل الحارة والدهون الزائدة.