الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تدخل عصرًا جديدًا بطرح أول GTI كهربائية في تاريخها

فولكس فاجن ID بولو GTI
عزة عاطف

اتخذت شركة فولكس فاجن الألمانية خطوةً تاريخيةً ومثيرةً ضِمن قطاع الهاتشباك الرياضي خلال مايو 2026، عبر إماطة اللثام رسميًا عن طراز آي دي بولو جي تي آي الجديد كليًا.

 وتمثل هذه السيارة تحولاً استراتيجيًا بارزًا؛ حيث تعد أول مركبة كهربائية بالكامل في تاريخ الصانع الألماني تحظى بشرف حمل شعار جي تي آي الأسطوري والمقدس لدى عشاق القيادة السيارات الرياضية. 

وجاء هذا القرار لينهي الحقبة المؤقتة التي اعتمدت فيها الشركة على تسمية الفئات الرياضية الكهربائية باسم جي تي أكس، معلنةً نقل الإرث الرياضي الكلاسيكي مباشرةً نحو عصر الطاقة النظيفة والمستدامة لعام 2026.

منظومة حركة رياضية وقوة 223 حصانًا تندفع بالعجلات الأمامية لعام 2026

ارتكزت الهندسة الميكانيكية للسيارة آي دي بولو جي تي آي لعام 2026 على تقديم أداء رشيق وممتع يحاكي الطرازات التقليدية الشهيرة للعلامة؛ حيث زودت بمحرك كهربائي متطور يرسل قوةً تصل إلى 223 حصانًا وعزم دوران يبلغ 243 نيوتن متر إلى العجلات الأمامية. 

وتتميز هذه المنظومة بوجود ترس تفاضلي يتم التحكم فيه إلكترونيًا لضمان ثبات السيارة ومنع الانزلاق عند المنعطفات الحادة. وتستطيع هذه الهاتشباك الساخنة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 6.8 ثوانٍ فقط، مما يمنح السائق استجابةً فوريةً لعام 2026.

بطارية متطورة بمدى سير 423 كيلومترًا وتصميم هجومي لعام 2026

زودت فولكس فاجن سيارتها الرياضية الجديدة ببطارية متطورة تسمح للمركبة بقطع مسافة تصل إلى 423 كيلومترًا (ما يعادل 263 ميلاً) بالشحنة الواحدة وفقًا لمقاييس الاختبارات الأوروبية الرسمية، مع دعم تقنيات الشحن السريع التي تتيح ملء البطارية في وقت قياسي. 

وحصل التصميم الخارجي على لمسات هجومية فريدة تميز فئات جي تي آي، تشمل الخط الأحمر الشهير الممتد عبر الواجهة الأمامية، ومصدات رياضية عريضة، وجناحًا خلفيًا مدمجًا يعزز الديناميكية الهوائية، بالإضافة إلى جنوط رياضية حصرية ومقصورة داخلية مكسوة بأقمشة الكاروهات الكلاسيكية المستوحاة من الجيل الأول لعام 2026.

استراتيجية الطرح الإقليمي وتوقعات المنافسة العالمية بحلول عام 2027

أثار إعلان فولكس فاجن بعض الجدل في الأوساط التسويقية بعدما أكدت الشركة رسميًا أن الطراز المدمج الجديد مخصص للحجم الأوروبي والأسواق العالمية الأخرى ولن يتم طرحه في أسواق أمريكا الشمالية، نظرًا لتفضيل المستهلك هناك للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة. 

ومع بدء التدفق التجاري الفعلي للمركبة نحو صالات العرض الأوروبية والآسيوية نهاية العام الحالي، يتوقع خبراء المحركات أن يسهم الطراز في إشعال منافسة حامية مع الطرازات الكهربائية المدمجة الأخرى، مما يمهد لترسيخ الصدارة التاريخية لفولكس فاجن في فئة الهاتشباك الساخن بحلول عام 2027.

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

