رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

عيب خطير في تدفئة كرسي فولكس فاجن تيجوان يصيب الركاب بحروق

أصدر القضاء الأمريكي قرارًا باستمرار ملاحقة شركة “فولكس فاجن” قانونيًا في قضية "تصميم معيب" لسخانات المقاعد في طراز "تيجوان 2023". 

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعتها المواطنة "إميلي لابراد"، أكدت فيها تعرضها لحروق شديدة من الدرجة الثانية نتيجة خلل في نظام التدفئة. 

وبينما أسقط القاضي الشق المتعلق بـ "نقص التحذيرات"، إلا أنه سمح لمطالبة "عيب التصميم" بالمضي قدمًا نحو المحاكمة، مما يضع معايير السلامة في السيارات الألمانية تحت مجهر المساءلة القانونية في عام 2026، خاصةً في الحالات التي تتعلق بمستخدمين ذوي احتياجات خاصة.

إصابة مأساوية نتيجة فقدان الإحساس وغياب صمامات الأمان الحرارية في عام 2026

كشفت وثائق المحكمة عن تفاصيل مأساوية للحادث؛ حيث تعاني المدعية من شلل نصفي منذ عام 2014، مما أفقدها القدرة على استشعار الحرارة المرتفعة في الجزء السفلي من جسدها. 

ووفقًا للادعاء، تسبب التصميم المعيب للسخان في رفع درجة حرارة المقعد لمستويات حارقة دون وجود نظام فصل آلي يمنع وقوع إصابات جسدية. 

ورغم دفع الشركة بأن "دليل المالك" يحتوي على تنبيهات صريحة، إلا أن استمرار القضية يشير إلى وجود شكوك فنية حول فعالية "قواطع الأمان" في منع وصول الحرارة لمستويات خطرة، وهو ما سيتم الفصل فيه خلال جلسات المحاكمة القادمة في عام 2026.

تداعيات القضية على معايير الجودة العالمية ومستقبل أنظمة الراحة بحلول عام 2027

تفتح هذه القضية الباب مجددًا أمام ضرورة إعادة النظر في هندسة "سخانات المقاعد" بكافة أنواع السيارات، خاصةً مع تكرار بلاغات مشابهة حول العالم. 

ويطالب خبراء السلامة بضرورة دمج مستشعرات ذكية قادرة على تحديد درجات الحرارة القصوى ومنع تجاوزها برمجـيًا، لضمان حماية الركاب الذين قد يعانون من ضعف في الإحساس العصبي. 

ومن المتوقع أن تؤدي نتائج هذه المحاكمة إلى فرض قوانين صارمة على شركات التصنيع بحلول عام 2027، مما قد يجبر "فولكس فاجن" ومنافسيها على إجراء تحديثات برمجية أو استدعاءات واسعة النطاق لضمان ألا تتحول ميزات الرفاهية إلى مخاطر طبية جسيمة.

