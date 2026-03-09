قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
أزمة التصالح في مخالفات البناء.. تعديل تشريعي مرتقب لحل أزمة الأدوار المتوقفة على الصب
أزمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي.. وغموض حول مستقبله مع الفريق
جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا مصنعا لإنتاج محركات الصواريخ في إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تبدأ تصنيع المركبات العسكرية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
عزة عاطف

كشفت شركة “فولكس فاجن” الألمانيّة عن توجه استراتيجي جديد يتمثل في استكشاف إمكانية إنتاج مركبات عسكرية داخل مصنعها في “أوسنابروك” بألمانيا. 

وتأتي هذه الخطوة الجريئة في مطلع مارس 2026 كجزء من محاولات الصانع الألماني للحفاظ على تشغيل المصنع الذي يواجه مستقبلًا مجهولًا بعد قرار وقف إنتاج طراز "تي روك كابريوليه" بحلول عام 2027. 

ويهدف هذا التحول نحو القطاع الدفاعي إلى حماية وظائف نحو 2300 موظف، خاصة بعد تعثر مفاوضات بيع المنشأة لشركة “راينميتال” المتخصصة في الصناعات العسكرية نهاية العام الماضي رسميًا.

الكشف عن نماذج أولية تحت مسمى MV.1 وMV.2 في معرض دفاعي

استعرضت "فولكس فاجن" نموذجين أوليين لمركبات عسكرية خلال مشاركتها في معرض “إنفورس تاك” للأمن والدفاع في مدينة نورمبرج. 

النموذج الأول، الذي أُطلق عليه اسم "MV.1"، يعتمد بشكل أساسي على منصة شاحنة “أماروك” القوية، ويتميز بتعديلات تقنية تشمل وضع “التخفي” ونظامًا لقطع الدائرة الكهربائية بالكامل؛ مما يجعله مناسبًا للعمليات القتالية والشرطية. 

أما النموذج الثاني "MV.2"، فهو نسخة عسكرية مطورة من حافلة "كرافتر" (Crafter)، مصممة لنقل الجنود والمعدات الطبية؛ مما يؤكد سعي الشركة لتقديم حلول لوجستية متكاملة لجيوش المنطقة تمامًا.

منصة "أماروك" وبدائل تقنية لمواجهة أزمات قطاع السيارات التقليدي

تعتمد المركبة العسكرية "MV.1" على محرك "V6 TDI" سعة 3 لترات مع نظام دفع رباعي وناقل حركة من 10 سرعات، وهي تشترك في هيكلها مع شاحنة "فورد رينجر"؛ مما يمنحها موثوقية عالية في الأداء الميداني. 

وبالرغم من أن هذه المركبات ظهرت في المعرض بشعار "D.E.S. Defence" بدلاً من شعار "فولكس فاجن" التقليدي، إلا أن الشركة أكدت تطويرها بالكامل داخل مرافقها. 

ويرى خبراء أن هذا التوجه يمثل "طوق نجاة" للشركة في ظل تراجع أرباح قطاع السيارات التقليدي؛ حيث يتيح لها الاستفادة من ميزانيات الدفاع المتزايدة في أوروبا لضمان استدامة عملياتها الصناعية وتطوير تكنولوجيا مركبات المهام الشاقة رسميًا.

فولكس فاجن سيارات فولكس فاجن العسكرية 2026 مواصفات VW MV1 العسكرية أخبار الصناعات الدفاعية الألمانية مصنع فولكس فاجن أوسنابروك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

اعمال نتفلكس

بحر من المحبة وشارع سمسم .. نتفليكس تطرح مجموعة أعمال متنوعة للأطفال

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور تدخل قائمة الأكثر بحثًا بعد عرض الحلقة الرابعة من حكاية نرجس

بالصور

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد