برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك مما يؤثر علي استعداد الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور :الأهلي هيلعب بكرة و يلعب بعدها ب٦ أيام الأحد أمام الترجي و بيراميدز هيلعب بكرة و يلعب بعدها ب٤ أيام الجمعة في المغرب و المصري هيلعب الثلاثاء و يلعب في أفريقيا في مصر بعد ٤ أيام يوم السبت و الزمالك هيلعب الأربعاء و يلعب السبت في الكونجو برازافيل علي بعد ٨ ساعات طيران و أصعب سفرية في كل الفرق .

و أضاف: والغريبة ان الزمالك لعب الجمعة مع الإتحاد و كان ممكن إنبي يلعب في نفس اليوم أمام كهربا الإسماعيلية ويريح ٤ أيام.. حتي لو لعب السبت كان ممكن يلعب الثلاثاء يريح ٣ أيام و هيلعب علي ملعبه مش يلعب بعدها ب٣ أيام و يسافر ٨ ساعات و في رمضان و كل اللاعبين بيصوموا و كمان كل المباريات ليلا سواء الأهلي و بيراميدز و طبعا المصري في مصر و الزمالك الوحيد اللي هيلعب الساعة ٣ في عز الحر و الرطوبة و الصيام برافو رابطة الأندية .

علي الجانب الآخر أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الأهلي مساء غدٍ الإثنين الموافق 9 مارس، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الكلية الحربية.

ويدخل الأهلي المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول الدوري، خاصة في ظل اشتعال الصراع بين فرق المقدمة خلال الموسم الجاري.

موقف الأهلي في جدول الدوري

يحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بعدما خاض الفريق 19 مباراة حتى الآن. ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 11 مباراة، بينما تعادل في 7 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة فقط منذ انطلاق المسابقة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة ييس توروب في استغلال حالة الاستقرار الفني للفريق، إلى جانب تواجد أبرز نجومه، من أجل مواصلة الضغط على المتصدرين والاقتراب أكثر من القمة.

القوة الضاربة في قائمة الأهلي

شهدت قائمة الأهلي تواجد مجموعة من أبرز نجوم الفريق، في مقدمتهم إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب عدد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني خلال المباريات الأخيرة.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة عددًا من اللاعبين في مختلف المراكز، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان عثمان.