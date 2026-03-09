قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين: إصابة 32 مدنيا جراء هجمات إيرانية على سترة بينهم أطفال ورضيع
بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر.. الحرس الثوري الإيراني يشن الهجوم الـ30 ضد إسرائيل
إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري
مفتي الجمهورية: لا تنشغلوا بموعد ليلة القدر.. واغتنموا العشر الأواخر بالطاعة
مجمع كهنة حلوان يلتف حول راعيه الأنبا ميخائيل في عيد تجليسه الثاني
متى تبدأ ليلة القدر؟.. الإفتاء تحدد 4 علامات تدل على موعدها
ترامب: قرار إنهاء الحرب على إيران سأتخذه بالتشاور مع نتنياهو
الأركان الإيرانية: نحن تحت أمر مجتبي خامنئي.. وسنجعل أمريكا وإسرائيل يندمون
نشأت الديهي: مصر لن تتخلى عن الدول الخليجية
عالميا ومحليا.. سعر الحديد اليوم الإثنين 9 مارس 2026
أودي تقدم RS5 الهجينة 2027.. وهذا سعرها عالميًا
إيران: إطلاق الموجة الثالثة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة الليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك مما يؤثر  علي استعداد الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

و كتب خالد  الغندور :الأهلي هيلعب بكرة و يلعب بعدها ب٦ أيام الأحد أمام الترجي و بيراميدز هيلعب بكرة و يلعب بعدها ب٤ أيام الجمعة في المغرب و المصري هيلعب الثلاثاء و يلعب في أفريقيا في مصر بعد ٤ أيام يوم السبت و الزمالك هيلعب الأربعاء و يلعب السبت في  الكونجو برازافيل علي بعد ٨ ساعات طيران و أصعب سفرية في كل الفرق .

و أضاف: والغريبة ان الزمالك لعب الجمعة مع الإتحاد و كان ممكن إنبي يلعب في نفس اليوم أمام كهربا الإسماعيلية ويريح ٤ أيام.. حتي لو لعب السبت كان ممكن يلعب الثلاثاء  يريح ٣ أيام و هيلعب علي ملعبه  مش يلعب بعدها ب٣ أيام و يسافر  ٨ ساعات و في رمضان  و كل اللاعبين بيصوموا و كمان كل المباريات ليلا سواء الأهلي و بيراميدز و طبعا المصري في مصر و الزمالك الوحيد اللي هيلعب الساعة ٣ في عز الحر و الرطوبة و الصيام  برافو رابطة الأندية .

علي الجانب الآخر أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الأهلي مساء غدٍ الإثنين الموافق 9 مارس، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الكلية الحربية.

ويدخل الأهلي المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول الدوري، خاصة في ظل اشتعال الصراع بين فرق المقدمة خلال الموسم الجاري.

موقف الأهلي في جدول الدوري

يحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بعدما خاض الفريق 19 مباراة حتى الآن. ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 11 مباراة، بينما تعادل في 7 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة فقط منذ انطلاق المسابقة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة ييس توروب في استغلال حالة الاستقرار الفني للفريق، إلى جانب تواجد أبرز نجومه، من أجل مواصلة الضغط على المتصدرين والاقتراب أكثر من القمة.

القوة الضاربة في قائمة الأهلي

شهدت قائمة الأهلي تواجد مجموعة من أبرز نجوم الفريق، في مقدمتهم إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب عدد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني خلال المباريات الأخيرة.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة عددًا من اللاعبين في مختلف المراكز، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان عثمان.

خالد الغندور الزمالك الاهلي تصريحات خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر القومي: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة تعكس ثوابت الدولة في الحفاظ على أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حزب المصريين: كلمة الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة تعكس فلسفة القيادة الحكيمة

الدكتور أشرف سعد سليمان

وكيل أفريقية النواب: تضحيات الشهداء وسام شرف في تاريخ الوطن

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد