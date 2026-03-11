حملة ليلية تكشف مخالفة خطيرة .. ضبط ذبيحـ.ـة كاملة خارج المجــ.ـازر في الغربية | صور

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية من ضبط ذبيحة كاملة مقسمة إلى أربعة أرباع، بوزن نحو 240 كيلوجرامًا، تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال حملة ليلية بقرية برما التابعة لمركز طنطا، بالاشتراك مع مديرية التموين.

حملات بيطرية بالغربية

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتورة نعمة عارف، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، وبرئاسة الدكتور الشربيني عطالله، مدير إدارة المجازر والتفتيش، وبمشاركة الدكتور أسامة السليسلي، رئيس قسم التفتيش.

ردع المخالفين

وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم، والتصدي لعمليات الذبح خارج المجازر، حفاظًا على الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة نعمة عارف، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط المخالفات، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على أهمية الذبح داخل المجازر المعتمدة لضمان سلامة اللحوم المعروضة للمواطنين.