الحرب على إيران.. اختراق الموقع الإلكتروني لأكاديمية اللغة العبرية في إسرائيل

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن قراصنة إلكترونيين يُعتقد أنهم مرتبطون بإيران تمكنوا من اختراق الموقع الإلكتروني لأكاديمية اللغة العبرية في إسرائيل، في هجوم سيبراني جديد يأتي في ظل تصاعد المواجهة بين طهران وتل أبيب.

لا داعي لتعلم العبرية بعد الآن

وبحسب الصحيفة، فقد فوجئ زوار الموقع برسالة ظهرت على الصفحة الرئيسية بعد الاختراق، كتب فيها القراصنة عبارة تهديدية جاء فيها: “لا داعي لتعلم العبرية بعد الآن، فلن تحتاجوا إليها لفترة أطول”، في إشارة تحمل طابعًا دعائيًا وسياسيًا يعكس أجواء الحرب الدائرة في المنطقة.

وأفادت التقارير بأن الهجوم أدى إلى تعطيل الموقع مؤقتًا قبل أن تعمل الجهات المختصة على احتواء الاختراق واستعادة السيطرة عليه. ولم تصدر بعد تفاصيل رسمية موسعة حول حجم الأضرار أو البيانات التي ربما تم الوصول إليها خلال العملية.

تصاعد الحرب السيبرانية

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل، إذ شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتبادلة التي استهدفت مواقع حكومية وبنية تحتية ومؤسسات مختلفة لدى الطرفين.

ويرى خبراء أمن المعلومات أن مثل هذه الاختراقات لا تهدف فقط إلى إحداث خلل تقني، بل تسعى أيضًا إلى إرسال رسائل نفسية وإعلامية ضمن ما يُعرف بحرب المعلومات، خاصة في ظل التوتر العسكري المتصاعد في المنطقة.

وتُعد أكاديمية اللغة العبرية مؤسسة علمية رسمية مسؤولة عن تطوير اللغة العبرية ووضع قواعدها الحديثة، كما تشرف على تحديث المصطلحات المستخدمة في المؤسسات التعليمية والإعلامية داخل إسرائيل.

ويؤكد مراقبون أن الهجمات السيبرانية أصبحت أحد أبرز أدوات الصراع بين الدول، حيث تُستخدم إلى جانب العمليات العسكرية التقليدية في إرباك الخصم والتأثير على الرأي العام خلال فترات النزاع.