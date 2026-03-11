قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات
وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالعام المالي 2026/2027
التهجد كم ركعة ؟ .. وكيفية أدائها في المنزل
الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد تسليم 4 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعايةج

محافظ أسيوط يشهد تسليم 4 آلاف كرتونة مواد غذائية من المصرية للاتصالات لدعم الأسر الأولى بالرعاية ضمن حملة "كل يوم أحلى يوم"
محافظ أسيوط يشهد تسليم 4 آلاف كرتونة مواد غذائية من المصرية للاتصالات لدعم الأسر الأولى بالرعاية ضمن حملة "كل يوم أحلى يوم"
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، فعاليات تسليم 4 آلاف كرتونة مواد غذائية مقدمة من الشركة المصرية للاتصالات (WE) لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك أمام ديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك ضمن حملة "كل يوم أحلى يوم" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وفي إطار جهود المحافظة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس هاني ثروت مدير الشركة المصرية للاتصالات بأسيوط، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد محمد الشرقاوي مدير قطاع وسط الصعيد بمؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى جانب عدد من شباب المؤسسة.

وخلال الفعاليات، تفقد محافظ أسيوط محتويات كراتين المواد الغذائية، والتي تضم السكر والبلح والمكرونة والصلصة والشاي والعدس الأصفر، واطمأن على جودة المنتجات المقدمة ومدى ملاءمتها لتلبية احتياجات الأسر المستحقة.

وأكد اللواء محمد علوان أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مظلة التكافل الاجتماعي، مشيدًا بدور الشركة المصرية للاتصالات في دعم المبادرات المجتمعية، ومقدمًا الشكر للقائمين عليها، مثمنًا هذا التعاون الذي يسهم في تقديم الدعم اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق حياة كريمة للأسر في القرى والنجوع.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومختلف المؤسسات والجهات الداعمة، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا ويعزز قيم التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بالإشراف الكامل على عملية توزيع الكراتين الغذائية، مع التأكيد على اختيار الأسر الأولى بالرعاية وفقًا للأبحاث الاجتماعية المعتمدة من لجان البحث الميداني، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل نزاهة وشفافية.

أسيوط تسليم 4 آلاف كرتونة مواد غذائية الشركة المصرية للاتصالات دعم الأسر الأولى بالرعاية شهر رمضان المبارك مؤسسة صناع الخير التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

وسط حالة من الترقب.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

الأوقاف

وزارة الأوقاف تعلن النتيجة النهائية لمسابقة عامل مسجد

استطلاع هلال شهر شوال

دار الإفتاء: الخميس بعد القادم سيتم استطلاع هلال شهر شوال ..اغتنم ما تبقى من رمضان

وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لبحث متابعة جهود الوزارة في رمضان واستعدادات عيد الفطر المبارك

وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لبحث متابعة جهود الوزارة في رمضان

بالصور

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد