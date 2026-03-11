محافظ أسيوط يشهد تسليم 4 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعايةج

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، فعاليات تسليم 4 آلاف كرتونة مواد غذائية مقدمة من الشركة المصرية للاتصالات (WE) لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك أمام ديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك ضمن حملة "كل يوم أحلى يوم" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وفي إطار جهود المحافظة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس هاني ثروت مدير الشركة المصرية للاتصالات بأسيوط، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد محمد الشرقاوي مدير قطاع وسط الصعيد بمؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى جانب عدد من شباب المؤسسة.

وخلال الفعاليات، تفقد محافظ أسيوط محتويات كراتين المواد الغذائية، والتي تضم السكر والبلح والمكرونة والصلصة والشاي والعدس الأصفر، واطمأن على جودة المنتجات المقدمة ومدى ملاءمتها لتلبية احتياجات الأسر المستحقة.

وأكد اللواء محمد علوان أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مظلة التكافل الاجتماعي، مشيدًا بدور الشركة المصرية للاتصالات في دعم المبادرات المجتمعية، ومقدمًا الشكر للقائمين عليها، مثمنًا هذا التعاون الذي يسهم في تقديم الدعم اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق حياة كريمة للأسر في القرى والنجوع.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومختلف المؤسسات والجهات الداعمة، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا ويعزز قيم التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بالإشراف الكامل على عملية توزيع الكراتين الغذائية، مع التأكيد على اختيار الأسر الأولى بالرعاية وفقًا للأبحاث الاجتماعية المعتمدة من لجان البحث الميداني، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل نزاهة وشفافية.