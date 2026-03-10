قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مواقف السرفيس ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ أسيوط يقود جولة ميدانية على مواقف السرفيس ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة
محافظ أسيوط يقود جولة ميدانية على مواقف السرفيس ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اليوم، جولة ميدانية موسعة بعدد من مواقف سيارات الأجرة ومحطات وقود السيارات بنطاق أحياء مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام حركة النقل الداخلي والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها عقب تعديل أسعار المواد البترولية، إلى جانب الاطمئنان على توافر المنتجات البترولية والتزام محطات الوقود بالأسعار الرسمية المعلنة من لجنة التسعير التلقائي.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، وخالد محمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، والعميد أحمد الإدريسي رئيس مباحث المرور، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، ومصطفى حلمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد مجمع مواقف نزلة عبد اللاه بحي شرق أسيوط، ثم مجمع موقف سيارات الأزهر بحي غرب المدينة، حيث التقى بعدد من السائقين والركاب واستمع إلى آرائهم حول تطبيق التعريفة الجديدة، مؤكدًا أن التعريفة راعت تحقيق التوازن والعدالة بما يتناسب مع الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، مشددًا على ضرورة التزام السائقين بالأجرة المحددة دون أي زيادة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ إضافية عن الأجرة المعلنة، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوز عبر الخط الساخن (114) أو أرقام (2135858 / 088) و (2135727 / 088) و (2135670 / 088) التابعة لغرفة عمليات المحافظة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال الركاب، مؤكدا استمرار نشر البنرات والملصقات واللوحات الإرشادية التي تتضمن التعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى على مداخل جميع المواقف بالمحافظة بشكل واضح أمام المواطنين، لافتًا إلى تشكيل لجان ميدانية مفاجئة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير على مدار اليوم.

كما شملت جولة المحافظ المرور على محطة وقود نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط، حيث تفقد انتظام العمل وتوافر أرصدة الوقود، واطمأن على عدم وجود أي تلاعب في الأسعار، موجهاً بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود بمختلف مراكز وأحياء المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات.

وأصدر اللواء محمد علوان توجيهاته لمسئولي المرور بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة داخل المواقف وعلى الطرق الرئيسية والفرعية، وإقامة نقاط تفتيش لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة سواء في سيارات السرفيس أو سيارات التاكسي، مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط في ختام جولته أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بالسعر العادل، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمتابعة تطبيق قرارات التسعير الجديدة بكل حزم ودقة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني المستمر على مواقف سيارات الأجرة كل في نطاقه، لمتابعة الالتزام بالتعريفة الرسمية وضمان تقديم الخدمة للمواطنين دون مغالاة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي محاولة للتلاعب بالأسعار.

وشدد علوان على أن حماية المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

أسيوط مواقف سيارات الأجرة محطات وقود محطات وقود السيارات حركة النقل الداخلي التعريفة الجديدة أسعار المواد البترولية المنتجات البترولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8.. أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام Android إليك أهم مواصفاته

هاتف Vivo V70 FE

مواصفات تصوير احترافية وعمر بطارية أطول .. إليك أفضل هاتف لمحدودي الدخل

سمارت #5

تعرف على سمارت 5 الكهربائية الجديدة ونسختها الـ BRABUS

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد