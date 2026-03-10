محافظ أسيوط يتفقد مواقف السرفيس ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اليوم، جولة ميدانية موسعة بعدد من مواقف سيارات الأجرة ومحطات وقود السيارات بنطاق أحياء مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام حركة النقل الداخلي والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها عقب تعديل أسعار المواد البترولية، إلى جانب الاطمئنان على توافر المنتجات البترولية والتزام محطات الوقود بالأسعار الرسمية المعلنة من لجنة التسعير التلقائي.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، وخالد محمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، والعميد أحمد الإدريسي رئيس مباحث المرور، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، ومصطفى حلمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد مجمع مواقف نزلة عبد اللاه بحي شرق أسيوط، ثم مجمع موقف سيارات الأزهر بحي غرب المدينة، حيث التقى بعدد من السائقين والركاب واستمع إلى آرائهم حول تطبيق التعريفة الجديدة، مؤكدًا أن التعريفة راعت تحقيق التوازن والعدالة بما يتناسب مع الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، مشددًا على ضرورة التزام السائقين بالأجرة المحددة دون أي زيادة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ إضافية عن الأجرة المعلنة، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوز عبر الخط الساخن (114) أو أرقام (2135858 / 088) و (2135727 / 088) و (2135670 / 088) التابعة لغرفة عمليات المحافظة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال الركاب، مؤكدا استمرار نشر البنرات والملصقات واللوحات الإرشادية التي تتضمن التعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى على مداخل جميع المواقف بالمحافظة بشكل واضح أمام المواطنين، لافتًا إلى تشكيل لجان ميدانية مفاجئة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير على مدار اليوم.

كما شملت جولة المحافظ المرور على محطة وقود نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط، حيث تفقد انتظام العمل وتوافر أرصدة الوقود، واطمأن على عدم وجود أي تلاعب في الأسعار، موجهاً بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود بمختلف مراكز وأحياء المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات.

وأصدر اللواء محمد علوان توجيهاته لمسئولي المرور بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة داخل المواقف وعلى الطرق الرئيسية والفرعية، وإقامة نقاط تفتيش لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة سواء في سيارات السرفيس أو سيارات التاكسي، مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط في ختام جولته أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بالسعر العادل، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمتابعة تطبيق قرارات التسعير الجديدة بكل حزم ودقة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني المستمر على مواقف سيارات الأجرة كل في نطاقه، لمتابعة الالتزام بالتعريفة الرسمية وضمان تقديم الخدمة للمواطنين دون مغالاة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي محاولة للتلاعب بالأسعار.

وشدد علوان على أن حماية المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.