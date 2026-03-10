قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثلاثة قرارات نارية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
قرارات عاجلة من الخطيب ضد فريق الأهلي
صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة

تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة
كريم عاطف

في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود، يبحث الكثير من مالكي السيارات في مصر عن طرق فعالة لتقليل استهلاك البنزين، خاصة مع الاستخدام اليومي للسيارة أو خلال السفر لمسافات طويلة. 

وبؤكد خبراء السيارات أن أسلوب القيادة وبعض العادات البسيطة داخل السيارة يمكن أن يحدث فارق واضح في معدل استهلاك الوقود، ما يساهم في خفض النفقات والحفاظ على كفاءة السيارة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارات :

1- إغلاق نوافذ السيارة على الطرق السريعة:

فتح النوافذ أثناء القيادة بسرعات عالية يزيد من مقاومة الهواء، ما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 4% و5%.

2- تقليل الوزن الزائد داخل السيارة:

كل 40 كيلوجراما إضافية داخل السيارة قد ترفع استهلاك البنزين بنحو 1%، لذلك يفضل إزالة الأغراض غير الضرورية خاصة أثناء السفر.

3- الحفاظ على ضغط الإطارات (الكاوتش):

الإطارات غير المضبوطة تزيد من مقاومة الحركة، ما يؤدي إلى استهلاك كمية أكبر من الوقود.

4- التعامل الصحيح مع تكييف السيارة:

عند ترك السيارة في الشمس تكون المقصورة ساخنة للغاية، لذلك يفضل فتح النوافذ بالكامل والتحرك لمسافة قصيرة لتهوية السيارة أولا، ثم تشغيل التكييف بعد ذلك، كما أن الاستخدام المستمر للتكييف يزيد الحمل على المحرك وبالتالي يرفع استهلاك ‏الوقود.‏

5- تجنب التسارع المفاجئ والفرملة القوية:

القيادة الهادئة وتجنب التسارع والكبح المفاجئ يساعدان بشكل كبير في تقليل استهلاك الوقود.

6- القيادة بسرعة ثابتة:

الحفاظ على سرعة منتظمة، واستخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة إن وجد، يساهم في تقليل استهلاك البنزين.

7- التأكد من إحكام غلق غطاء خزان الوقود:

غلق الغطاء بإحكام يمنع تبخر الوقود ويساعد في الحفاظ على كفاءة استهلاكه.

8- استبدال فلاتر الهواء المتهالكة:

الفلاتر النظيفة تساعد على تحسين كفاءة المحرك وتقليل استهلاك البنزين.

أسعار الوقود السيارات استهلاك البنزين السفر خبراء السيارات أسلوب القيادة زيادة اسعار البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

ترشيحاتنا

الشيخ عمرو فاروق

برواية شعبة عن عاصم الكوفي.. عمرو فاروق يؤم آلاف المصلين في الجامع الأزهر

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى كلمة الفتنة الصحيح في القرآن: مختلفة عن عرفنا الشعبي

شيخ الأزهر

تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر.. توزيع 3 آلاف وجبة سحور للمعتكفين بالجامع الأزهر

بالصور

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

علاقة خفية بين السرطان وفقر الدم.. تزيد التعب وتؤثر على العلاج

أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم

8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة

تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد