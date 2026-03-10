جيب ليبرتى أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

جيب ليبرتي موديل 2007

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيب ليبرتي موديل 2007، وتنتمي ليبرتي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات جيب ليبرتي موديل 2007 الخارجية

تمتلك سيارة جيب ليبرتي موديل 2007 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة جيب، وتم تثبيت شعار شركة جيب علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة ، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها جنوط رياضية للكاوتش .

محرك جيب ليبرتي موديل 2007

تحصل سيارة جيب ليبرتي موديل 2007 علي قوتها من محرك سعة 3700 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة جيب ليبرتي موديل 2007 الداخلية

زودت سيارة جيب ليبرتي موديل 2007 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر جيب ليبرتي موديل 2007

تباع سيارة جيب ليبرتي موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .