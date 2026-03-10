قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في أولى الليالي الوترية من رمضان.. الآلاف يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

منحة
منحة
محمد غالي

يزداد بحث المواطنين خلال الفترة الحالية عن أسباب عدم نزول منحة التموين على بعض البطاقات التموينية، خاصة بعد بدء صرف الدعم الإضافي للمستحقين رسميا.

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

وأصبح بإمكان المواطنين الآن معرفة موقفهم من الدعم بسهولة باستخدام الرقم القومي، سواء وصلت إليهم رسالة نصية أم لم تصل، وذلك من خلال متابعة بون صرف الخبز الشهري أو الدخول مباشرة إلى بوابة مصر الرقمية للاطلاع على تفاصيل الاستحقاق والحالة الكاملة للبطاقة التموينية خلال دقائق، بما يضمن حصول كل مستحق على منحة التموين 2026 دون تعقيدات.

منحة التموين

عدم وصول الرسالة لا يعني رفض الدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف منحة التموين 2026 يتم تلقائيا للمواطنين المستحقين دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو مستندات جديدة، موضحة أن الرسائل النصية ليست الوسيلة الوحيدة لمعرفة الاستحقاق، إذ يمكن التأكد من الموقف عبر قنوات رسمية أخرى.
 

وأوضحت الوزارة أن عدم وصول رسالة على الهاتف المحمول لا يعني بالضرورة عدم استحقاق الدعم، فقد يكون السبب مرتبطا بتحديثات النظام أو بوجود مشكلات تقنية لدى شركات الاتصالات. 
ويظل المعيار الأساسي لصرف الدعم هو ظهور بيانات الاستحقاق على النظام المركزي للتموين، سواء عبر بون صرف الخبز أو من خلال الاستعلام الإلكتروني.

منحة التموين

الاستعلام عن منحة التموين 2026

أتاحت الحكومة خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويتيح الاطلاع على جميع بيانات البطاقة التموينية بسهولة.

خطوات الاستعلام عن منحة التموين بالرقم القومي

يمكن للمواطنين اتباع عدد من الخطوات البسيطة للاستعلام عن حالة البطاقة التموينية، وهي:
الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية، وبعد ذلك تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين وإدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة. 
وبعد إتمام هذه الخطوات تظهر جميع بيانات البطاقة التموينية، بما في ذلك حالة الدعم وعدد الأفراد المستفيدين.

تحديث بيانات البطاقة التموينية

تؤكد وزارة التموين أهمية التأكد من تحديث بيانات الرقم القومي المسجل على البطاقة التموينية ومطابقته للبيانات الرسمية، حتى يظهر الاستحقاق بشكل صحيح على النظام. 
كما أتاحت الوزارة إمكانية تحديث البيانات إلكترونيا لتجنب أي مشكلات قد تعوق الحصول على منحة التموين 2026.

متابعة الدعم عبر بون صرف الخبز

يمكن للمواطنين أيضا متابعة موقفهم من الدعم من خلال بون صرف الخبز الشهري، حيث يظهر عليه موقف البطاقة التموينية والاستحقاق الحالي لكل فرد مسجل عليها، وهو ما يتيح التحقق من الدعم بشكل مباشر دون الحاجة إلى انتظار الرسائل النصية.

رابط الاستعلام المباشر عن منحة التموين

وفرت الحكومة رابطا مباشرا عبر بوابة مصر الرقمية للاستعلام عن منحة التموين 2026، بهدف تسهيل عملية متابعة الدعم وتمكين المواطنين من معرفة جميع التفاصيل الخاصة ببطاقاتهم التموينية بسرعة وسهولة.

نصائح للحصول على منحة التموين دون مشكلات

ينصح بضرورة التأكد من تحديث بيانات الرقم القومي على بطاقة التموين، ومتابعة بوابة مصر الرقمية بانتظام لمعرفة حالة الدعم، إلى جانب الاحتفاظ ببون صرف الخبز للتحقق من الاستحقاق، والتواصل مع مكاتب التموين في حال وجود أي خطأ في بيانات البطاقة.

منحة التموين

أهمية المنحة النقدية على البطاقة التموينية

تأتي المنحة النقدية الإضافية ضمن خطة الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر، حيث تتيح البطاقة التموينية الحصول على مجموعة من السلع الأساسية بقيمة دعم تصل إلى نحو 400 جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في الاحتياجات المعيشية.

منحة التموين بدء صرف الدعم الدعم الإضافي منحه منحه رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن.. زى المطاعم

طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد