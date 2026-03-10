مع إيني الإيطالية | البترول تجهّز لـ ربط حقل كرونوس القبرصي بمصر

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، باسكال بريان مدير عام شركة توتال إنرجيز الفرنسية في مصر وقبرص، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة القائمة في مجال الغاز الطبيعي، ومناقشة تطورات مشروع ربط حقل غاز “كرونوس” القبرصي بالبنية التحتية المصرية، وذلك بالشراكة مع شركة “إيني” الإيطالية.

وخلال اللقاء، تم متابعة موقف التعاون بين الجانبين المصري والقبرصي والشركات المشاركة في الحقل، والوقوف على الخطوات التالية لبدء تنفيذ هذا المشروع الإقليمي الحيوي لنقل الغاز ، باعتباره نموذجًا للتكامل في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز والبنية التحتية المتاحة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز.

حضر اللقاء المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ، والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.