هنفطر إيه النهارده.. دجاج مشوي في الفرن وجلاش بالفراخ ولقمة القاضي

هنفطر إيه النهارده؟ يتكرر هذا السؤال بشكل يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان، لذا نقدم لكم في موقع “صدى البلد” قائمة إفطار شهية متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

دجاج مشوي في الفرن لنجلاء الشرشابي

مقادير الدجاج المشوي فى الفرن

دجاجة مقطعة 4 قطع

بصل مبشور

طماطم مبشورة

زبادي

عصير ليمون

ورق لورا

حبهان

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم

روزماري جاف

طريقة عمل الدجاج المشوي فى الفرن

في بولة كبيرة ضعي البصل والطماطم والزبادي وعصير الليمون والتوابل والملح والفلفل الأسود وقطع الدجاج وقلبيهم جيدا.

غطى الدجاج برول البلاستيك ثم ادخليه في الثلاجة لعدة ساعات ثم ضعيها في صينية وضعيها في الفرن واتركيها حتى النضج وقدميها ساخنة.

جلاش بالدجاج للشيف شربيني

مقادير جلاش الدجاج:

جلاش

دجاج مفروم

مشروم

ملح

فلفل

زعتر

جوزة الطيب

بصل

ثوم

جزر

زيت

طريقة عمل جلاش الدجاج

افرمي الجزر والبصل والكرفس والكرات في الكبة الكهربائية.

ضعي الخليط المجروش في طاسة بها زيت ساخن على النار مع مكعب مرقة وجوزة الطيب وشوحى فيها الدجاج المفروم حتى ينضج.

أضيفي المشروم المفروم وعليه الطماطم المبشورة واستخدمي صينية الكب كيك وقطعي الجلاش مربعات متساوية.

ضعي أكثر من طبقة جلاش في فتحة الكب كيك مع دهنها بالزيت ثم ضعي الحشو ثم أغلقي وادهنيه بالزيت مرة أخرى.

أدخلي الجلاش في فرن ساخن حتى يحمر ثم قدميه ساخنا.

لقمة القاضي لسالي فؤاد

مقادير لقمة القاضي

كوب ماء فاتر

ملعقة صغيرة خميرة فورية ملعقة صغيرة سكر

2 كوب دقيق

رشة ملح

رشة فانيلا

ملعقة كبيرة نشا

شربات جاهز سميك

التزيين:

سكر بودرة منخول

قرفة

طريقة عمل لقمة القاضى

اخلطي الماء مع الخميرة والسكر واتركيها قليلا.

أضيفي الدقيق مع رشة ملح والفانيلا وقلبيها جيدا حتى تصبح كالعجينة.

اتركي لقمة القاضي في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تخمر ثم اقليها في زيت غزير حتى تاخذ اللون الذهبي الفاتح.

اخرجيها من الزيت واتركيها لتبرد ثم اقليها مرة أخرى عند التقديم ورشي عليها رشة قرفة وسكر بودرة أو شربات.