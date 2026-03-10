قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر

ميرنا محمود

وقّعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس محمد حفناوي، بروتوكول تعاون مشتركا مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، برئاسة سعيد عطية، لتنفيذ أنشطة مبادرة صحتهم مستقبلهم، التي تُقام تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف مصر، بحضور الدكتور ريمون شكري، مسؤول المنظمة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي والبيئي لدى طلاب المدارس، ونشر ثقافة الاستخدام الصحيح للمياه وترشيد استهلاكها، بالإضافة إلى تعزيز معايير الصحة العامة داخل المجتمع المدرسي.

وقال محمد حفناوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة: "إن تلك المبادرة تأتي ضمن الاستراتيجيات الهادفة لبناء جيل واعٍ يدرك أهمية الموارد الطبيعية، من خلال أنشطة تفاعلية وتدريب مباشر للطلاب."

وتشمل المبادرة تنفيذ أنشطة ميدانية وتعليمية متكاملة، تتضمن التوعية المباشرة عبر ندوات تثقيفية، ورش رسم وتلوين، وفقرات إذاعية مدرسية متخصصة، وتنظيم زيارات تعليمية للطلاب بمحطات المياه للتعرف على مراحل التنقية.

كما تتضمن المبادرة تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمختلف الإدارات التعليمية لتعزيز كفاءة الاستهلاك، وتنفيذ برنامج تدريبية لضمان استمرارية نشر الوعي، بالإضافة إلى توزيع مواد ومطبوعات توعوية تشمل ملصقات وكتيبات إرشادية لدعم أهداف المبادرة وتشجيع الطلاب على تبني ممارسات بيئية سليمة.

وأكد المهندس محمد حفناوي أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين قطاعي المياه والتعليم والمنظمات الدولية مثل اليونيسيف، بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية والصحية المستقبلية.

شهد مراسم توقيع البروتوكول اللجان التنسيقية باليونسيف ومديرية التربية والتعليم وشركة مياه الجيزة، تأكيدًا على تضافر الجهود لإنجاح المبادرة على مستوى كافة المدارس المستهدفة.

