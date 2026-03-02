قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
الجيش الأمريكي: ضربنا 1250 هدفا في إيران منذ بدء الهجمات
كامويش ينشر صورا من مشاركاته مع الأهلي
بعد انتشارها مؤخرا.. ما سبب ظهور الجوارب الممزقة في ملاعب كرة القدم؟
يبدأ عقب عيد الفطر.. تفاصيل ومقدم حجز طرح 37 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي
إفطار جماعي لشركة مياة الشرب بالأقصر

شمس يونس

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر برئاسة اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة حفل الإفطار الجماعي بإدارة إسنا شرق، وذلك في أجواء يسودها الود والترابط بين العاملين.

وأكد اللواء أحمد سعيد عرفة أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز روح التعاون والانتماء بين جميع العاملين، وتوطيد العلاقات الإنسانية بينهم، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الأداء داخل مواقع العمل المختلفة.

وشهد حفل الإفطار حضور عدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات، حيث تبادل الجميع التهاني بالشهر الكريم، مؤكدين أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الشركة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الشركة نحو دعم الأنشطة الاجتماعية التي تسهم في خلق بيئة عمل إيجابية، وتعزيز قيم المشاركة والتواصل بين العاملين.

