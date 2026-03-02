إفطار جماعي لشركة مياة الشرب بالأقصر

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر برئاسة اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة حفل الإفطار الجماعي بإدارة إسنا شرق، وذلك في أجواء يسودها الود والترابط بين العاملين.

وأكد اللواء أحمد سعيد عرفة أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز روح التعاون والانتماء بين جميع العاملين، وتوطيد العلاقات الإنسانية بينهم، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الأداء داخل مواقع العمل المختلفة.

وشهد حفل الإفطار حضور عدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات، حيث تبادل الجميع التهاني بالشهر الكريم، مؤكدين أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الشركة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الشركة نحو دعم الأنشطة الاجتماعية التي تسهم في خلق بيئة عمل إيجابية، وتعزيز قيم المشاركة والتواصل بين العاملين.