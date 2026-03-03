قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن.. إخلاء مؤقت لمبنى السفارة الأمريكية في عمّان بسبب تهديد أمني
عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله
الأزهر: انتهاك سيادة الدول العربية يرفضه الخُلق والدين.. وندعو لوقف الحرب في المنطقة فورا
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي
جيش الاحتلال يعلن تدمير مركز الاتصالات والدعاية التابع للنظام الإيراني
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
استئناف دخول المساعدات الإنسانية| إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة.. اليوم
أفضل دعاء في جوف الليل لمغفرة الذنوب.. كلمات مستجابة خلال شهر رمضان
ميمي جمال تشعل أحداث الحلقة 13 من «هي كيميا».. وكمياء تطلب العودة لحجاج بعد الطلاق
بعد أنباء انسحاب إيران.. ما مصير مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
عطاء مخلص.. مجلس الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي
10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو
رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

شهدت الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 أحداثًا مثيرة، كان أبرزها سقوط ريال مدريد على ملعبه ووسط جماهيره.

 وتعرض الفريق الملكي لهزيمة مفاجئة أمام خيتافي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء الإثنين على ملعب سانتياجو برنابيو.

وجاءت الخسارة لتُجمد رصيد ريال مدريد عند 60 نقطة، ما منحه ضربة قوية في سباق المنافسة على اللقب، خاصة مع اشتعال الصراع في القمة واقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

برشلونة يضرب بقوة ويعتلي الصدارة

في المقابل، استغل برشلونة تعثر غريمه التقليدي بأفضل صورة ممكنة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت.

الانتصار منح برشلونة ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 64 نقطة، لينفرد بصدارة جدول الترتيب ويوسع الفارق إلى أربع نقاط عن ريال مدريد، مؤكدًا عزمه على استعادة لقب الليجا هذا الموسم.

أتلتيكو يواصل الضغط على الكبار

بدوره، واصل أتلتيكو مدريد نتائجه الإيجابية، بعدما حقق فوزًا صعبًا على ريال أوفييدو بهدف دون مقابل. وبهذا الانتصار رفع أتلتيكو رصيده إلى 51 نقطة، ليتساوى مع فياريال في عدد النقاط، ويواصل مطاردة فرق المقدمة.

صراع مشتعل في القمة والقاع

أسفرت نتائج الجولة عن جدول ترتيب يتصدره برشلونة بـ64 نقطة، يليه ريال مدريد بـ60 نقطة، ثم فياريال وأتلتيكو مدريد بـ51 نقطة لكل منهما. ويأتي ريال بيتيس خامسًا بـ43 نقطة، بينما يشتد الصراع في مناطق الهبوط، حيث يقبع ريال أوفييدو في المركز الأخير برصيد 17 نقطة، ويليه ليفانتي بـ21 نقطة ومايوركا بـ24 نقطة.

ومع اقتراب الجولات الحاسمة، تزداد الإثارة في الدوري الإسباني سواء في صراع اللقب أو معركة البقاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

عيد الفطر

كم يتبقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

خالد عامر

خالد عامر يكتب: إفطار القوات المسلحة .. رسالة سلام بقوة الردع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

