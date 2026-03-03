ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي

شهدت الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 أحداثًا مثيرة، كان أبرزها سقوط ريال مدريد على ملعبه ووسط جماهيره.

وتعرض الفريق الملكي لهزيمة مفاجئة أمام خيتافي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء الإثنين على ملعب سانتياجو برنابيو.

وجاءت الخسارة لتُجمد رصيد ريال مدريد عند 60 نقطة، ما منحه ضربة قوية في سباق المنافسة على اللقب، خاصة مع اشتعال الصراع في القمة واقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

برشلونة يضرب بقوة ويعتلي الصدارة

في المقابل، استغل برشلونة تعثر غريمه التقليدي بأفضل صورة ممكنة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت.

الانتصار منح برشلونة ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 64 نقطة، لينفرد بصدارة جدول الترتيب ويوسع الفارق إلى أربع نقاط عن ريال مدريد، مؤكدًا عزمه على استعادة لقب الليجا هذا الموسم.

أتلتيكو يواصل الضغط على الكبار

بدوره، واصل أتلتيكو مدريد نتائجه الإيجابية، بعدما حقق فوزًا صعبًا على ريال أوفييدو بهدف دون مقابل. وبهذا الانتصار رفع أتلتيكو رصيده إلى 51 نقطة، ليتساوى مع فياريال في عدد النقاط، ويواصل مطاردة فرق المقدمة.

صراع مشتعل في القمة والقاع

أسفرت نتائج الجولة عن جدول ترتيب يتصدره برشلونة بـ64 نقطة، يليه ريال مدريد بـ60 نقطة، ثم فياريال وأتلتيكو مدريد بـ51 نقطة لكل منهما. ويأتي ريال بيتيس خامسًا بـ43 نقطة، بينما يشتد الصراع في مناطق الهبوط، حيث يقبع ريال أوفييدو في المركز الأخير برصيد 17 نقطة، ويليه ليفانتي بـ21 نقطة ومايوركا بـ24 نقطة.

ومع اقتراب الجولات الحاسمة، تزداد الإثارة في الدوري الإسباني سواء في صراع اللقب أو معركة البقاء