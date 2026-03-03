فتة الباذنجان.. وصفة رمضانية سهلة ولذيذة للعزومات

مع حلول شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن وصفات سهلة وسريعة لإعداد أطباق لذيذة على مائدة الإفطار والعزومات.

وتعتبر فتة الباذنجان من الأطباق المفضلة التي تجمع بين الطعم الغني والقيمة الغذائية.

تعتمد طريقة تحضير الفتة على تحمير مكعبات الباذنجان في قليل من الزيت حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، ثم تحمير مكعبات الخبز أو توست بالفرن لإضافة القرمشة المطلوبة. بعد ذلك، يتم تجهيز الصلصة عن طريق خلط الزبادي مع الطحينة، الثوم المهروس، عصير الليمون، الملح، الفلفل الأسود، ورشة كمون حسب الرغبة.

يتم تجميع الفتة بوضع الخبز المحمّص في طبق التقديم، يليه الباذنجان المقلي، ثم صب الصلصة فوقه وتزيينه بالصنوبر المحمص أو البقدونس المفروم لإضفاء لمسة جمالية ونكهة مميزة.

وتعد فتة الباذنجان طبقاً مثالياً لعزومات رمضان، حيث يمكن تحضيره بسرعة، ويتميز بطعمه الغني وقيمته الغذائية، ما يجعله خياراً مثالياً للعائلات والمناسبات الرمضانية.