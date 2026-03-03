قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: حريق في السفارة الأمريكية بالرياض وسماع دوي انفجار
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
مرأة ومنوعات

فتة الباذنجان.. وصفة رمضانية سهلة ولذيذة للعزومات

فتة الباذنجان
فتة الباذنجان
ريهام قدري

مع حلول شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن وصفات سهلة وسريعة لإعداد أطباق لذيذة على مائدة الإفطار والعزومات.

وتعتبر فتة الباذنجان من الأطباق المفضلة التي تجمع بين الطعم الغني والقيمة الغذائية.

تعتمد طريقة تحضير الفتة على تحمير مكعبات الباذنجان في قليل من الزيت حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، ثم تحمير مكعبات الخبز أو توست بالفرن لإضافة القرمشة المطلوبة. بعد ذلك، يتم تجهيز الصلصة عن طريق خلط الزبادي مع الطحينة، الثوم المهروس، عصير الليمون، الملح، الفلفل الأسود، ورشة كمون حسب الرغبة.

يتم تجميع الفتة بوضع الخبز المحمّص في طبق التقديم، يليه الباذنجان المقلي، ثم صب الصلصة فوقه وتزيينه بالصنوبر المحمص أو البقدونس المفروم لإضفاء لمسة جمالية ونكهة مميزة.

وتعد فتة الباذنجان طبقاً مثالياً لعزومات رمضان، حيث يمكن تحضيره بسرعة، ويتميز بطعمه الغني وقيمته الغذائية، ما يجعله خياراً مثالياً للعائلات والمناسبات الرمضانية.

فتة فتة باذنحان فتة الباذنجان باذنجان

