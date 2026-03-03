قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب
رياضة

أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك

رباب الهواري

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف الأسبق على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن موقفه من العودة للعمل داخل القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة، متطرقًا إلى طبيعة علاقته بأيمن ممدوح عباس، وموجهًا انتقادات حادة للإدارة الحالية.

انتقادات لإدارة حسين لبيب

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، أكد أمير مرتضى أن الرئيس الفعلي لنادي الزمالك هو ممدوح عباس، مشيرًا إلى أن الوعود التي أطلقها حسين لبيب في برنامجه الانتخابي لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع، مضيفًا أن الحديث سهل لكن التنفيذ هو الفيصل الحقيقي في تقييم أي مجلس إدارة.

وأوضح أنه سبق وتحدث قبل عامين عن الفارق بين مجلس والده مرتضى منصور والمجلس الحالي، معتبرًا أن الصورة أصبحت واضحة للجميع في الوقت الراهن، رغم أنه لم يكن يتمنى أن تسير الأمور بهذا الشكل، مؤكدًا أن الهدف في النهاية هو مصلحة الزمالك وليس تصفية الحسابات.

لا مانع من العودة.. “تحت أمر الزمالك”

وعن إمكانية عودته لمنصب المدير الرياضي، شدد أمير مرتضى على أنه لا يمانع في خدمة النادي بأي دور يُطلب منه، قائلاً إنه مستعد للقيام بأي شيء يفيد الزمالك، طالما سيحقق إضافة حقيقية. 

كما أوضح أنه لا ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة، لكنه سيكون رهن إشارة النادي وجماهيره والجمعية العمومية إذا طُلب منه التواجد في أي موقع.

نفي تام للتعاون مع أيمن ممدوح عباس

وفيما يخص ما تردد حول عودته للتعاون مع أيمن ممدوح عباس، نفى الأمر جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لم تجمعه به أي جلسات عمل، وأن اللقاء الوحيد بينهما كان مصادفة.

ملف القيد والبطولات

وتطرق أمير مرتضى إلى ملف إيقاف القيد، موضحًا أن فترة مجلس مرتضى منصور لم تشهد أي إيقاف للقيد، بل على العكس تم فك الإيقاف خلال إحدى الفترات والتعاقد مع صفقات جديدة، ما أسهم في التتويج ببطولتي الدوري والكأس.

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دوري نايل

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

فيريرا

جون إدوارد: فيريرا كان الخيار الثالث للزمالك

جون ادوارد

جون إدوارد يكسر صمته: الزمالك نادٍ كبير.. والعمل أهم من الكلام

الزمالك

محمد عبدالجليل يهاجم نظرية تفويت بيراميدز: احترموا عقول الناس

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

