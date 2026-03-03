قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جون إدوارد: فيريرا كان الخيار الثالث للزمالك

رباب الهواري

أكد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، أن العمل داخل القلعة البيضاء يسير وفق رؤية واضحة وخطة مدروسة، مشددًا على احترامه الكامل لجماهير النادي وحرصه على إعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

احترام كبير لجماهير الزمالك

وأوضح جون إدوارد، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش»، أن الزمالك نادٍ كبير بتاريخه وجماهيره، مؤكدًا أنه يدرك جيدًا قيمة هذا الكيان العريق. وأضاف أن جمهور الزمالك يُعد من أكثر الجماهير إخلاصًا لناديه، ويستحق أن يرى فريقه في أفضل صورة ممكنة، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل من أجل إسعادهم وتحقيق تطلعاتهم.

العمل على أرض الواقع بدلًا من الحديث عن الأزمات

وأشار المدير الرياضي إلى أن الهدف منذ اللحظة الأولى كان البحث عن حلول حقيقية على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بالحديث عن الأزمات والمشكلات. وأكد أن فلسفة العمل داخل النادي تعتمد على معالجة الأخطاء والتعامل مع التحديات بشكل عملي ومنظم، لافتًا إلى أن حل المشكلات أهم بكثير من تكرار الحديث عنها في وسائل الإعلام.

فيريرا الخيار الثالث لتدريب الفريق

وكشف جون إدوارد أن المدرب ياينك فيريرا لم يكن الخيار الأول أو الثاني عند التعاقد مع المدير الفني في بداية الموسم، بل جاء ترتيبه كخيار ثالث بعد دراسة عدة أسماء. وأوضح أن القرار النهائي جاء بناءً على معايير فنية ورؤية تتناسب مع احتياجات الفريق في تلك المرحلة.

خطة واضحة لتجديد عقود اللاعبين

وتطرق إدوارد إلى ملف تجديد عقود اللاعبين، مؤكدًا أنه مطروح بقوة على طاولة الإدارة، ويتم التعامل معه وفق استراتيجية محددة وخطط مستقبلية تراعي مصلحة النادي. واعترف بوجود صعوبات وتحديات داخل الزمالك، لكنه شدد على أن الإدارة على دراية كاملة بها وتعمل على تجاوزها.

عزل الفريق في الكلية الحربية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قرار تدريب الفريق في ملعب الكلية الحربية جاء بهدف توفير أجواء هادئة ومنضبطة، بعيدًا عن أي تسريبات أو تصوير غير مصرح به، لضمان تركيز اللاعبين والجهاز الفني وتحقيق أفضل إعداد ممكن للفريق

فيريرا الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

البحوث الإسلاميَّة ينظم لقاءً بمدينة البعوث حول انتصار العاشر من رمضان

خاطرة التراويح.. البحوث الإسلامية : انتصار العاشر من رمضان جسد معاني الإيمان والعمل

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب لدعم الأسر المستحقة

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب لدعم الأسر المستحقة

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر يناقش وسطية الإسلام في ظل دعوات التطرف

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

