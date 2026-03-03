جون إدوارد: فيريرا كان الخيار الثالث للزمالك

أكد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، أن العمل داخل القلعة البيضاء يسير وفق رؤية واضحة وخطة مدروسة، مشددًا على احترامه الكامل لجماهير النادي وحرصه على إعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

احترام كبير لجماهير الزمالك

وأوضح جون إدوارد، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش»، أن الزمالك نادٍ كبير بتاريخه وجماهيره، مؤكدًا أنه يدرك جيدًا قيمة هذا الكيان العريق. وأضاف أن جمهور الزمالك يُعد من أكثر الجماهير إخلاصًا لناديه، ويستحق أن يرى فريقه في أفضل صورة ممكنة، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل من أجل إسعادهم وتحقيق تطلعاتهم.

العمل على أرض الواقع بدلًا من الحديث عن الأزمات

وأشار المدير الرياضي إلى أن الهدف منذ اللحظة الأولى كان البحث عن حلول حقيقية على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بالحديث عن الأزمات والمشكلات. وأكد أن فلسفة العمل داخل النادي تعتمد على معالجة الأخطاء والتعامل مع التحديات بشكل عملي ومنظم، لافتًا إلى أن حل المشكلات أهم بكثير من تكرار الحديث عنها في وسائل الإعلام.

فيريرا الخيار الثالث لتدريب الفريق

وكشف جون إدوارد أن المدرب ياينك فيريرا لم يكن الخيار الأول أو الثاني عند التعاقد مع المدير الفني في بداية الموسم، بل جاء ترتيبه كخيار ثالث بعد دراسة عدة أسماء. وأوضح أن القرار النهائي جاء بناءً على معايير فنية ورؤية تتناسب مع احتياجات الفريق في تلك المرحلة.

خطة واضحة لتجديد عقود اللاعبين

وتطرق إدوارد إلى ملف تجديد عقود اللاعبين، مؤكدًا أنه مطروح بقوة على طاولة الإدارة، ويتم التعامل معه وفق استراتيجية محددة وخطط مستقبلية تراعي مصلحة النادي. واعترف بوجود صعوبات وتحديات داخل الزمالك، لكنه شدد على أن الإدارة على دراية كاملة بها وتعمل على تجاوزها.

عزل الفريق في الكلية الحربية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قرار تدريب الفريق في ملعب الكلية الحربية جاء بهدف توفير أجواء هادئة ومنضبطة، بعيدًا عن أي تسريبات أو تصوير غير مصرح به، لضمان تركيز اللاعبين والجهاز الفني وتحقيق أفضل إعداد ممكن للفريق