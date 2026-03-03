قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ريال مدريد يتخذ إجراءات عاجلة وفورية بعد الهزيمة أمام خيتافي

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

اتخذ نادي ريال مدريد قرارًا عاجلًا بشأن لاعبيه بعد خسارة الفريق أمام خيتافي في الدوري الإسباني، موسم 2025/26. 

جاءت الهزيمة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين على ملعب “سانتياجو برنابيو” مساء الإثنين، لتكون الثانية على التوالي للملكي في مسابقة الليجا.

خسارة متتالية تضغط على الفريق

سقط ريال مدريد أمام خيتافي بهدف دون رد، بعد خسارته السابقة أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف. هذه النتائج أثارت توترًا واضحًا داخل الفريق، خاصة مع ازدياد الفارق مع الغريم التقليدي برشلونة إلى أربع نقاط، مما يزيد الضغط قبل المرحلة الحاسمة من الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

منع اللاعبين من الظهور الإعلامي

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد قررت عدم مرور أي لاعب عبر المنطقة المختلطة لإجراء أي حوارات صحفية أو إعلامية مؤقتًا. الهدف من هذا القرار هو التركيز على العمل داخل الملعب وتقليل الضغوط الخارجية على اللاعبين بعد الأداء المخيب في الجولات الأخيرة.

استعدادات لمباريات حاسمة

يستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو يوم الجمعة المقبل في الدوري الإسباني، قبل مواجهة قوية في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي على ملعب “سانتياجو برنابيو”. ويأمل الفريق الملكي في استعادة توازنه قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم الأوروبي، بعد أن تأهل بصعوبة إلى دور الـ16، عقب تخطي بنفيكا في مرحلة الملحق بنتيجة 3-1.

رهانات الموسم تتصاعد

مع تصاعد التحديات، يبدو أن ريال مدريد يسعى لتصحيح المسار سريعًا لضمان المنافسة على لقب الدوري الإسباني والتقدم في دوري أبطال أوروبا، وسط مخاوف الجماهير والإدارة من استمرار النتائج السلبية.

ريال مدريد الدوري الاسباني اخبار الرياضة كوره عالمية

