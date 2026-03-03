قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تراجع حاد في مبيعات بي واي دي خلال فبراير.. وانخفاض بنسبة 41% وسط تباطؤ الطلب

BYD
BYD
كريم عاطف

سجلت شركة BYD الصينية تراجعا ملحوظا في مبيعاتها خلال شهر فبراير الماضي، بعدما انخفضت بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل تباطؤ الطلب المحلي وتأثير عطلة رأس السنة القمرية التي امتدت هذا العام وأثرت على وتيرة الإنتاج والمبيعات داخل السوق الصينية.

BYD vs Tesla

وبحسب البيانات المعلنة، بلغ إجمالي مبيعات شركة BYD نحو 190 ألف مركبة خلال فبراير، متضمنة السيارات الكهربائية بالكامل والمركبات الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، كما أظهرت الأرقام تراجعا شهريا بنسبة 9.5% مقارنة بمبيعات يناير، ما يعكس استمرار الضغوط على الأداء التجاري للشركة مع بداية عام 2026.

وعلى مستوى أول شهرين من العام، سجلت BYD مبيعات يناير وفبراير مجتمعين نحو 400 ألف مركبة، بانخفاض قدره 36% على أساس سنوي، ويعزو محللون هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها تقليص بعض الحوافز والدعم الحكومي الذي كان يمنح لمشتري السيارات الكهربائية، إلى جانب احتدام المنافسة داخل السوق الصينية، التي تعد الأكبر عالميا في قطاع المركبات الكهربائية.

Byd seal

كما تواجه الشركة تحديات إضافية تتمثل في تشبع بعض الشرائح السعرية، وزيادة العروض الترويجية من المنافسين المحليين، ما يضغط على هوامش الربحية ويجبر الشركات على تقديم خصومات للحفاظ على حصصها السوقية.

السيارة BYD ليوبارد 8

في المقابل، يترقب المستثمرون نتائج شهر مارس، الذي يعد تقليديا من أقوى أشهر المبيعات في الصين بعد انتهاء العطلات وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، وتعلق الآمال على قدرة الشركة على استعادة الزخم وتحقيق نمو تدريجي مدعوم بإطلاق طرازات جديدة وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية، خاصة في أوروبا وجنوب شرق آسيا.

