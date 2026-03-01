قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها
عاجل | استهداف مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة.. وبيان للدفاع القطرية
لفتة إنسانية .. تركي آل شيخ يستقبل المُسن صاحب جملة «أهل غزة أولى مني» ويُحقق أمنيته | شاهد
عاجل | فرق الإنقاذ تهرع إلى «بيت شيمش» غرب القدس بعد سقوط صاروخ إيراني
تداعيات الحرب.. مستشار أممي يكشف: أي مواجهة عسكرية ضد إيران ستؤدي إلى صدمة اقتصادية عالمية
مي عمر تكشف سبب تأخير عرض الحلقة 12 من «الست موناليزا».. وتعتذر للجمهور: «ظروف صعبة»
قتيلة وأكثر من 20 مصابًا في قصف إيراني على «تل أبيب».. وحفرة كبيرة بعاصمة الاحتلال
أستاذ علوم سياسية: أمريكا لن تنجح في فرض نظام جديد داخل إيران | فيديو
إصابة 4 موظفين داخل مطار دبي الدولي .. ونشر فرق الطوارئ
قائمة بيراميدز في مواجهة الزمالك بالدوري .. اليوم
بن زايد يبحث مع نظيره التركي تطورات الحرب.. واتصال آخر بين أردوغان وترامب
ترامب يرجح مقتـ.ـل خامنئي و40 قائدًا.. وقصف مُستمر لإيران لمدة أسبوع مُتواصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة - وقتها - بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه؛ ما عكس تحركا واضحا من الشركات لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏5 سيارات مستعملة بالسوق المصري اقل من 300 الف‏.

‏1- هيونداي اتوس 

تعتمد السيارة هيونداي اتوس موديل 2005، على محرك اقتصادي وبسيط يتناسب مع حجمها 4 سلندر 1086 سي سي، بقوة 63 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم 97 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة.

وتتوفر السيارة بناقل حركة يدوي (Manual) من 5 سرعات، أو أوتوماتيكي من 4 سرعاتـ، بسرعة قصوى تصل إلى حوالي 148 كم/ساعة.

أما عن سعر السيارة هيونداي اتوس موديل 2005‏ داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط 280 الف جنيه .

2- رينو لوجان 

تتميز رينو لوجان موديل 2009، التي ظهرت في مصر بنهاية 2008، بمحرك 1600 سي سي (8 صباب) بقوة 90 حصان، وناقل حركة مانيوال 5 سرعات، وتعرف باعتماديتها، مساحتها الداخلية الواسعة (5 مقاعد).

وتاتي السيارة بشنطة خلفية كبيرة بسعة 510 لتر تقريبا، وتعتبر سيارة اقتصادية واشتهرت بصلابة العفشة وارتفاعها المناسب للطرق غير الممهدة.

أما عن سعر السيارة رينو لوجان موديل 2009‏ داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط 260 الف جنيه ‏‏.‏

3- شيفروليه افيو 

تأتي شيفروليه أفيو موديل 2007 بمحرك 4 سلندر سعة 1400-1500 سي سي (بقوة تقارب 94 حصان)، مع خيارات ناقل حركة أوتوماتيك (4 سرعات) أو مانيوال (5 سرعات). 

تمتاز السيارة بكونها اقتصادية، مدمجة، ومناسبة للمدينة، وتتضمن تجهيزات أساسية كالتكييف والزجاج الكهربائي، مع استهلاك وقود جيد وتوفر قطع الغيار.

أما عن سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 ‏داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط 280 الف جنيه ‏‏.‏

4- شيفروليه ‏لانوس 

تأتي شيفروليه لانوس موديل 2017 كموديل سيدان اقتصادي بمحرك 1500 سي سي (4 سلندر)، يولد قوة 86 حصانًا، وعزم 132 نيوتن.متر، مقترنا بناقل حركة يدوي. 

تتميز باستهلاك وقود يبلغ 6.4 لتر لكل 100 كم، جنوط 13 بوصة، مرايا كهربائية، فوانيس ضباب، وتكييف، مما يجعلها خيارا عمليا وموفرا للاستخدام اليومي.

أما عن سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2017 ‏داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط 280 الف جنيه ‏‏.‏

5- هيونداي فيرنا 

تأتي هيونداي فيرنا موديل 2013 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 106 حصان وعزم 145 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي (5 سرعات) أو أوتوماتيك (4 سرعات). 

تتميز السيارة سيدان المدمجة بانتشار قطع الغيار ورخصها، مع أبعاد 4.26 متر للطول، 1.68 متر للعرض، وتكييف، زجاج كهربائي، ومصابيح ضباب.

أما عن سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 ‏داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط 260 الف جنيه ‏‏.‏

سوق السيارات المصري السيارات سيارات مستعملة هيونداي اتوس رينو لوجان شيفروليه افيو شيفروليه لانوس هيونداي فيرنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

ترشيحاتنا

امسابقة نورانيات قرآنية

أختي اشتركت لي.. أول فائز بقيمة رحلة عمرة بمسابقة نورانيات قرآنية: مفاجأة جميلة جدا

تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية

عبد المنعم سعيد : حرب إيران وأمريكا تهدد التجارة العالمية وجهود السلام في المنطقة

اخبار التوك شو

أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الإيراني وهدفها إسقاط النظام .. والبترول: لن تكون تحت رحمة الغاز الإسرائيلي | أخبار التوك شو

بالصور

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

فورمولا 1.. حسم الجدل والموافقة على تعديلات اللوائح 2026‏

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد