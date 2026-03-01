شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة - وقتها - بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه؛ ما عكس تحركا واضحا من الشركات لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏5 سيارات مستعملة بالسوق المصري اقل من 300 الف‏.

‏1- هيونداي اتوس

تعتمد السيارة هيونداي اتوس موديل 2005، على محرك اقتصادي وبسيط يتناسب مع حجمها 4 سلندر 1086 سي سي، بقوة 63 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم 97 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة.

وتتوفر السيارة بناقل حركة يدوي (Manual) من 5 سرعات، أو أوتوماتيكي من 4 سرعاتـ، بسرعة قصوى تصل إلى حوالي 148 كم/ساعة.

أما عن سعر السيارة هيونداي اتوس موديل 2005‏ داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط 280 الف جنيه .

2- رينو لوجان

تتميز رينو لوجان موديل 2009، التي ظهرت في مصر بنهاية 2008، بمحرك 1600 سي سي (8 صباب) بقوة 90 حصان، وناقل حركة مانيوال 5 سرعات، وتعرف باعتماديتها، مساحتها الداخلية الواسعة (5 مقاعد).

وتاتي السيارة بشنطة خلفية كبيرة بسعة 510 لتر تقريبا، وتعتبر سيارة اقتصادية واشتهرت بصلابة العفشة وارتفاعها المناسب للطرق غير الممهدة.

أما عن سعر السيارة رينو لوجان موديل 2009‏ داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط 260 الف جنيه ‏‏.‏

3- شيفروليه افيو

تأتي شيفروليه أفيو موديل 2007 بمحرك 4 سلندر سعة 1400-1500 سي سي (بقوة تقارب 94 حصان)، مع خيارات ناقل حركة أوتوماتيك (4 سرعات) أو مانيوال (5 سرعات).

تمتاز السيارة بكونها اقتصادية، مدمجة، ومناسبة للمدينة، وتتضمن تجهيزات أساسية كالتكييف والزجاج الكهربائي، مع استهلاك وقود جيد وتوفر قطع الغيار.

أما عن سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 ‏داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط 280 الف جنيه ‏‏.‏

4- شيفروليه ‏لانوس

تأتي شيفروليه لانوس موديل 2017 كموديل سيدان اقتصادي بمحرك 1500 سي سي (4 سلندر)، يولد قوة 86 حصانًا، وعزم 132 نيوتن.متر، مقترنا بناقل حركة يدوي.

تتميز باستهلاك وقود يبلغ 6.4 لتر لكل 100 كم، جنوط 13 بوصة، مرايا كهربائية، فوانيس ضباب، وتكييف، مما يجعلها خيارا عمليا وموفرا للاستخدام اليومي.

أما عن سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2017 ‏داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط 280 الف جنيه ‏‏.‏

5- هيونداي فيرنا

تأتي هيونداي فيرنا موديل 2013 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 106 حصان وعزم 145 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي (5 سرعات) أو أوتوماتيك (4 سرعات).

تتميز السيارة سيدان المدمجة بانتشار قطع الغيار ورخصها، مع أبعاد 4.26 متر للطول، 1.68 متر للعرض، وتكييف، زجاج كهربائي، ومصابيح ضباب.

أما عن سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 ‏داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط 260 الف جنيه ‏‏.‏