فن وثقافة

مُواجهة تحبس الأنفاس.. تهديد هند صبري في الحلقة 11 من مسلسل «منّاعة»

النجمة هند صبري
النجمة هند صبري
سعيد فراج

تتصاعد الأحداث في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "منّاعة"، بمواجهة تحبس الأنفاس بين هند صبري (غرام) وخالد سليم (هشام)، حين باغتها بنبرة هادئة تحمل برود الصياد وسألها: "مش انتي منّاعة برده؟".
لم تكن تلك الكلمات مجرد تساؤل عابر، بل كانت بمثابة رفع للستار عن الهوية السرية التي ظنت "غرام" أنها نجحت في إخفائها، وإعلاناً رسمياً لبدء مطاردة مكشوفة وجهاً لوجه.
هذا الصدام المباشر جاء كذروة لمنعطف درامي مثير، بعدما قررت "غرام" الانتقال من الدفاع إلى الهجوم الشرس في تصعيد غير مسبوق ضد خصومها، رداً على المؤامرة التي أدخلت شقيقها "منعم" في غيبوبة إثر حادث مدبّر. وبدافع الانتقام، نفذت "غرام" عملية جريئة بدأت بخطف "فرج"، الذراع اليمنى لـ "رشاد" (رياض الخولي)، وانتزعت منه أسرار مخازن البضاعة قبل أن تسدد ضربة موجعة بسرقتها بالكامل؛ ظناً منها أنها أحكمت سيطرتها على اللعبة، بينما كان "هشام" يراقب تحركاتها وينسج خيوطه في صمت بانتظار اللحظة المناسبة.
واجهت هند صبري تلك اللحظة بصلابة امرأة اعتادت اللعب في الظل، لكنها أدركت بوضوح أن الضوء بدأ يقترب من أسرارها المظلمة. وبهذا الصدام، ينتقل المسلسل إلى مرحلة أكثر خطورة، حيث تلاشت الخطوط الفاصلة بين حرب "التجار" في الظل، وبين مواجهة قانونية مباشرة ضد "المعلمة منّاعة".
مسلسل "منّاعة" بطولة هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم، مها نصار، وميمي جمال. العمل من تأليف عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.

هند صبري اخبار الفن نجوم الفن

