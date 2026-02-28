قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: مصر تحاول كبح جماح التصعيد بالمنطقة ودبلوماسية اللحظة الأخيرة السبيل الوحيد للنجاة
لا تصعيد ضدكم.. الرئيس اللبناني يتلقى رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
وزارة الدولة للإعلام تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تغطية التصعيد العسكري الإقليمي
فيفا يحسمها.. مصير مجموعة مصر في المونديال بعد الحرب على إيران

يكتنف الغموض مصير مجموعة منتخب مصر الوطني في نهائيات كأس العالم 2026 بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وفي ظل التطورات خلال الساعات الماضية قد يشهد مونديال 2026 انسحاب منتخب إيران من بطولة كأس العالم التي ستقام هذا الصيف في أمريكا وكندا والمكسيك.
ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، التي تضم معه منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يفتتح منتخب إيران مشواره في المونديال بمواجهة نيوزيلندا، قبل أن يخوض المنتخب الإيراني مباراته الثانية ضد بلجيكا، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام مصر، وذلك في النصف الثاني من شهر يونيو القادم.

لوائح الفيفا 
وفي حالة انسحاب منتخب قبل انطلاق كأس العالم، فإن لوائح الفيفا تنص على استبدال المنتخب، ويكون الاختيار حسب ترتيب التصفيات.

وحال انسحاب المنتخب الإيراني من كأس العالم، سيكون الاتجاه الأقرب هو اختيار بديله من نفس القارة، لكن القرار النهائي يعود للفيفا.

ومن المقرر أن يبقي جدول المباريات كما هو في المونديال، حيث سيحل المنتخب البديل في نفس المجموعة ويشارك بشكل طبيعي وفق ترتيب المباريات.

وكشف الأمين العام للفيفا ماتياس جرافستروم أن الوضع سيظل تحت المراقبة وقال في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ويلز: "قرأت الأخبار عن إيران هذا الصباح بنفس الطريقة التي قرأتموها بها.

وأضاف في تصريحات صحفية: عقدنا اجتماعاً، ومن السابق لأوانه التعليق بالتفصيل، لكننا سنتابع التطورات المتعلقة بجميع القضايا حول العالم".

وتابع: أجرينا قرعة النهائيات في واشنطن بمشاركة جميع المنتخبات، وينصب تركيزنا على إقامة كأس عالم آمنة بمشاركة جميع المنتخبات.

وأختتم الأمين العام للفيفا حديثه قائلاً: "سنواصل التواصل كالمعتاد مع الحكومات الثلاث المضيفة، كما هو الحال دائماً، الجميع سيكون بأمان".

يذكر أن لوس أنجلوس ستستضيف مباراتي نيوزيلندا وبلجيكا أمام منتخب إيران بينما تستضيف سياتل مواجهة إيران ضد مصر في 26 يونيو القادم.

دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
ما هو نظام الكيتو دايت؟
سيارات بي إم دبليو
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
