مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يندد بالضربات على إيران ويدعو لوقف التصعيد

ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالضربات العسكرية التي نفذت اليوم السبت، داخل إيران، من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وما أعقبها من ضربات ردّية إيرانية، محذرًا من أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر في أي نزاع مسلح.

وقال تورك، فى تصريحات نشرها على حسابه على منصة "إكس"، إن "القنابل والصواريخ ليست السبيل لحل الخلافات، بل تؤدي فقط إلى الموت والدمار والمعاناة الإنسانية"، مشددًا على ضرورة تجنب التداعيات الخطيرة التي قد تلحق بالسكان المدنيين.

ودعا مفوض حقوق الإنسان جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وخفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، لافتًا إلى أن الجهود كانت تُبذل قبل ساعات قليلة فقط للتوصل إلى حل عبر القنوات الدبلوماسية. وأكد أن الحل الدائم للخلافات العميقة بين الدول لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار.

وحذر تورك من أن الفشل في احتواء الموقف قد يقود إلى صراع أوسع نطاقًا، بما يحمله من خطر سقوط مزيد من الضحايا المدنيين وحدوث دمار على نطاق قد يكون غير مسبوق، ليس في إيران فحسب، بل في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

كما ذكر تورك جميع الأطراف بأن قواعد القانون الدولي الإنساني واضحة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، حيث تعد حماية المدنيين أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة امتثال جميع الجهات المعنية لهذه القواعد، وأن أي انتهاكات يجب أن تقابل بالمحاسبة والمساءلة للمسؤولين عنها.