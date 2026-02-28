وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

شهدت القاهرة ليلة فنية وإنسانية ساحرة، أحياها ملك الرومانسية وائل جسار لصالح إحدى المؤسسات للأعمال الخيرية، في احتفالية ضخمة جمعت بين الفن والعمل الخيري.



أقيم الحفل بحضور رسمي وفني رفيع المستوى، تقدمه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إلى جانب كوكبة من النجوم بينهم المطرب محمد كيلاني، الفنان حسن أبو الروس، الإعلامية رضوى الشربيني، وشام الذهبي ابنة الفنانة أصالة.

وبصوته الدافئ، أخذ جسار الحضور في رحلة من الطرب، حيث قدم باقة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس، بدأت بـ "بتوحشيني" و"غريبة الناس"، ومرورا بـ "بتوعديني"، وصولا إلى أغنيته الشهيرة "خلينا ذكرى".