مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

بدأت أحداث الحلقة ١١ من مسلسل توابع بحديث نور مع والدها ويكشف لها طارق أن والدته متضايقة منه بسبب تقريهربه من ليلى دون أن يبلغها.

إلي جانب أن شهيرة أخذت نور ابنتها وذهبت إلي منزلها القديم لتروي لابنتها بداخله عن بداية عملها مع أشرف كمسئولة مبيعات ووفاة والدتها التي أثرت عليها نفسيًا وجهلتها تنساق خلف أشرف.

وتجد والدها بالمنزل وتعاتبه على سمعته التي جعلت والدة ليلى تبتذها به، بجانب غيابه عنها طوال فترة مرض عمر وحتى وقت وفاته.

بعد ذلك تزداد شهرة شهيرة وتبدأ في عمل إعلانات عديدة، وتكسب أموال كثيرة منها، وتشتري فيلا جديدة لها ولابنتها، وتخبر ابنتها بأنها سوف تقوم بنقلها من المدرسة، لكن تصدمها ابنتها بأن سبب مضايقتها في المدرسة أنها ابنة شهيرة خطاب.

وتخبر شهيرة ابنتها أن طارق والدها طلقها غيابيًا وتزوج ليلى عزام وقتما كان عمر مريض بشدة، ثم تخرج شهيرة في بث مباشر لتعاتب الجمهور الذي يتهمها دائمًا اتهامات باطلة.

وتنتهي أحداث الحلقة ١١ من مسلسل توابع بذهاب طارق إلي أشرف وطلبه الحصول على ميراث ليلى في البلازا والشركة والمكتب.