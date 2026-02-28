1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وفريق زد إف سي ، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل مصطفى سعد ميسي الهدف في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة من تسديدة قوية زاحفة من داخل منطقة الجزاء من بين أقدام محمد الشناوي لتعلن عن تقدم زد بالنتيجة.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء بعد خطأ من علي لطفي حارس زد بعد ان سقطت من يده الكرة ليضعها تريزيجيه في المرمي.

وخلال المباراة سيطر النادي الأهلي على مجريات اللقاء واستطاع تهديد مرمى زد بأكثر من كرة لكن تألق علي لطفى حارس المرمي حال دون تسجيل أهداف، والخطورة كانت من جانب فريق زد الذي نجح في تسجيل هدف التقدم.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 37 ليحتل المركز الثالث بترتيب جدول الدوري الممتاز، بينما رفع زد رصيده للنقطة 26 ليحتل المركز السابع.

تشكيل الفريقين

أعلن محمد شوقي المدير الفني لفريق زد إف سي تشكيل فريقه لمباراة الأهلي على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل زد ضد الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد ربيعة، عبد الله بكري، طارق علاء، وأحمد طارق

خط الوسط: أحمد الصغيري، ماتا مجاسا، محمود صابر، وأحمد خالد «كاباكا»

خط الهجوم: البانوبي، ومصطفى سعد

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة زد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود تريزيجيه ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.