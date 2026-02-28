موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة قوية أمام زد، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري 2025-2026، حيث يبدأ الأهلي مبارياته بمواجهة زد اليوم، في مواجهة حاسمة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم، خاصة أن أي تعثر لأي فريق من الفرق الأربعة قد يمنح الفرصة للآخرين لتقليص الفارق أو اقتناص الصدارة.

موعد مباراة الأهلي وزد والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي وزد، اليوم، السبت 28 فبراير، في الدوري المصري، في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة، 11:30 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وزد

وتنقل مباراة الأهلي وزد اليوم في الدوري المصري، على قناة "أون سبورتس 1"، ويسبق اللقاء ستوديو تحليلي يضم كبار نجوم التحليل في مصر.