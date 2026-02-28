طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها



أعلنت وزارة الدفاع البوليفية أن الطائرة التي كانت تابعة للقوات الجوية تحطمت أثناء الهبوط، ولم تخرج عن حدود مدرج الإقلاع والهبوط.



فيما ذكرت وزيرة الصحة في بوليفيا مارسيلا فلوريس: مقتل 15 شخصا وإصابة 28 آخرين نتيجة حادث الطائرة في بوليفيا.

كما صرح مدير خدمة الإطفال المحلية بافيل توفار: نجاة 7 من أصل 8 من أفراد طاقم الطائرة التي تحطمت في بوليفيا، وتم نقلهم إلى المستشفيات.

بينما أشارت قناة Unitel إلى أن البنك المركزي البوليفي والشرطة المحلية يقومان بإحراق الأموال التي كانت الطائرة المنكوبة في بوليفيا تنقلها، في الوقت الذي يحاولة فيه بوليفيون اقتحام موقع المأساة وأخذ الأوراق النقدية لأنفسهم.