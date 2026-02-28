رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

علق الإسباني خوسيه ريبيرو المدرب السابق للنادي الأهلي على الحكم الصادر من محكمة كاس الرياضية لصالحه، والذي يلزم الأهلي بدفع مبلغ 588 ألف دولار كتعويض عن مستحقاته خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق.



وقال ريبيرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام أوديفولد:"نعم، فيفا أصدر قرارًا لصالحي في أزمتي مع الأهلي وليس لدي ما أضيفه في هذا الشأن، وقررت أن أترك هذا الجانب للمحامي، فمثل هذه الأمور لا تشغلني"

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا رسميا يلزم الأهلي بسداد تعويض مالي للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني الحالي لنادي أيك سولنا، وذلك على خلفية فترة عمله السابق مع النادي.

وكان عبدالله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، أكد إن النادي سوف يتقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس» ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم «تعويض إجمالي 588 ألف دولار شاملة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد 3 شهور».