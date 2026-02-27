قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
السكك الحديدية: خروج عربة عن القضبان بقطار الأقصر – القاهرة دون إصابات
المشرف على الرواق الأزهري: مولانا الإمام الأكبر بخير وبوافر الصحة والعافية
مواصفات أودي E5 سبورتباك الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
جوارديولا عن صيام مرموش لشهر رمضان: يعتنى به جيدا
حوادث

قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة بسبب قطعة أرض بالشرقية

المتهمين
المتهمين
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص تعدوا خلالها على بعضهم بالشرقية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص تعدوا خلالها على بعضهم بالشرقية.

 وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو يعود لشهر أبريل عام 2025 ، ويتمثل فى حدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية بين طرف أول (القائم على النشر وشقيقه) طرف ثان (3 أشخاص) لخلافات بينهم حول ملكية قطعة أرض زراعية محرر بشأنها العديد من المحاضر محل تحقيقات الجهات القضائية وتبين قيام ناشر المقطع المشار إليه بنشره على مواقع التواصل الإجتماعى فى التوقيت الحالى للتعجيل بإنهاء النزاع القضائى المشار إليه .

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

