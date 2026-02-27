قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدرجات تمتلئ من جديد.. رفع الحضور إلى 40 ألف مشجع في مباريات الدوري المصري
مسلسل حد أقصى الحلقة 9.. خالد كمال يبتز بسنت أبو باشا
أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان
إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري
دعاء ثاني جمعة فى رمضان .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"
موعد أذان الفجر تاسع يوم رمضان.. اعرف وقت السحور والإفطار
«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي
نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عايز ترخص سلاح ناري؟.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

ترخيص سلاح ناري
ترخيص سلاح ناري
خالد يوسف

أصبح ترخيص السلاح الناري، من الأمور الضرورية لبعض الفئات في المجتمع المصري، لأسباب عدة، منها الدفاع عن النفس أو بحكم مناصبهم أو تأمين بعض المنشآت التي يمتلكونها، فاشترط القانون الترخيص للسلاح الناري وفق بعد الآليات والقواعد التي حددها القانون للترخيص.

شروط ترخيص السلاح الناري

إصدار رخصة سلاح ناري تكون لمدة 5 سنوات، وقابلة للتجديد في الميعاد المحدد لها، طبقا للشروط الآتية:

- ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخص سلاح عن 21 سنة.

- ألا يكون سبق صدور أحكام جنائية ضد مقدم الطلب.

- يشترط أن يكون المتقدم لائقاً صحياً وخالياً من الأمراض النفسية والعضوية.

ـ ألا تقل درجة الرؤية عند المتقدم عن 7 /10 سواء كان

الفئات المستحقة لاستخراج تراخيص السلاح ناري

ترخيص سلاح ناري طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954، يكون لبعض الفئات التي يحق لها الحصول على رخصة سلاح، وهي:

- أصحاب المهن الحرة.

- أصحاب رؤوس الأموال.

-أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة.

- المحامون.

- الصحفيون.

المستندات المطلوبة لطلب ترخيص سلاح ناري

ـ طلب ترخيص سلاح يقدم إلى مأمور القسم الذي يتبعه محل إقامة.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- تقديم 4 صور شخصية حديثة.

- تقديم مذكرة تتضمن مبررات تقديم ترخيص سلاح ناري.

- تقديم شهادتين من أخصائي تفيد بحالة المتقدم صحيا باطني ونظر.

- توقيع المتقدم على إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى باسمه.

خطوات ترخيص سلاح ناري

- التوجه إلى قسم الشرطة، التابع له محل إقامة مقدم الطلب، ومعه الأوراق المطلوبة.

ـ تسليم المستندات إلى مأمور قسم الشرطة، لاتخاذ القانونية الإجراءات اللازمة للترخيص

- يقوم المأمور بتسليم الشخص خطابا معتمدا للتوجه به إلى مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية خلال 3 أسابيع، لإجراء الاختبارات.

- تسلم خطاب من مركز التدريب إلى قسم الشرطة التابع له مقدم الطلب بإتمام الدورة في القسم لاستكمال إجراءات طلب ترخيص سلاح.

فيما يؤكد القانون نص القانون رقم 394 لسنة 1954 أنه بعد وفاة صاحب السلاح على الأبناء أو أحد أقاربه تسليم السلاح لقسم الشرطة التابع له الترخيص.

ترخيص سلاح ناري الإجراءات اللازمة للترخيص السلاح الناري الدفاع عن النفس شروط ترخيص السلاح الناري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

ترشيحاتنا

تاتا Punch EV

بتصميم رياضي صغير.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة كليا | صور

Samsung Galaxy S26 Ultra

سامسونج تكشف "وحش الأداء".. 5 ميزات تجعل Galaxy S26 Ultra ملك أندرويد الجديد

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها.. لهذا السبب

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد