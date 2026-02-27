عايز ترخص سلاح ناري؟.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

أصبح ترخيص السلاح الناري، من الأمور الضرورية لبعض الفئات في المجتمع المصري، لأسباب عدة، منها الدفاع عن النفس أو بحكم مناصبهم أو تأمين بعض المنشآت التي يمتلكونها، فاشترط القانون الترخيص للسلاح الناري وفق بعد الآليات والقواعد التي حددها القانون للترخيص.

شروط ترخيص السلاح الناري

إصدار رخصة سلاح ناري تكون لمدة 5 سنوات، وقابلة للتجديد في الميعاد المحدد لها، طبقا للشروط الآتية:

- ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخص سلاح عن 21 سنة.

- ألا يكون سبق صدور أحكام جنائية ضد مقدم الطلب.

- يشترط أن يكون المتقدم لائقاً صحياً وخالياً من الأمراض النفسية والعضوية.

ـ ألا تقل درجة الرؤية عند المتقدم عن 7 /10 سواء كان

الفئات المستحقة لاستخراج تراخيص السلاح ناري

ترخيص سلاح ناري طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954، يكون لبعض الفئات التي يحق لها الحصول على رخصة سلاح، وهي:

- أصحاب المهن الحرة.

- أصحاب رؤوس الأموال.

-أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة.

- المحامون.

- الصحفيون.

المستندات المطلوبة لطلب ترخيص سلاح ناري

ـ طلب ترخيص سلاح يقدم إلى مأمور القسم الذي يتبعه محل إقامة.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- تقديم 4 صور شخصية حديثة.

- تقديم مذكرة تتضمن مبررات تقديم ترخيص سلاح ناري.

- تقديم شهادتين من أخصائي تفيد بحالة المتقدم صحيا باطني ونظر.

- توقيع المتقدم على إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى باسمه.

خطوات ترخيص سلاح ناري

- التوجه إلى قسم الشرطة، التابع له محل إقامة مقدم الطلب، ومعه الأوراق المطلوبة.

ـ تسليم المستندات إلى مأمور قسم الشرطة، لاتخاذ القانونية الإجراءات اللازمة للترخيص

- يقوم المأمور بتسليم الشخص خطابا معتمدا للتوجه به إلى مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية خلال 3 أسابيع، لإجراء الاختبارات.

- تسلم خطاب من مركز التدريب إلى قسم الشرطة التابع له مقدم الطلب بإتمام الدورة في القسم لاستكمال إجراءات طلب ترخيص سلاح.

فيما يؤكد القانون نص القانون رقم 394 لسنة 1954 أنه بعد وفاة صاحب السلاح على الأبناء أو أحد أقاربه تسليم السلاح لقسم الشرطة التابع له الترخيص.