النجاح يأتي بالسعي.. أحمد عبد الحميد: أبويا رفض الاعتماد على الواسطة في الفن

كشف الفنان أحمد عبد الحميد عن كواليس إنسانية مؤثرة في علاقته بوالده الماكيير الراحل محمد عبد الحميد، مؤكدًا أن والده كان صديقًا لمعظم نجوم الوسط الفني، لكنه رفض تمامًا أن يعتمد ابنه على أي مجاملة أو واسطة في طريقه الفني.

وأوضح أحمد عبد الحميد، خلال لقائه ببرنامج "اسرار" مع الاعلامية اميرة بدر، على قناة النهار، أن والده قضى أكثر من 40 عامًا في المهنة، وكان دائمًا يؤمن بأن النجاح الحقيقي يأتي بالسعي والاجتهاد، قائلاً له: «عمري ما هساعدك في شغلك.. ولو عايز تنجح اسعى لوحدك وكأني مليش حد في الشغلة»، رغم محبة الجميع له داخل الوسط الفني.

وأضاف احمد عبد الحميد، أن آخر عمل شاهده له والده كان مسلسل «ابن النادي»، وكان داعمًا كبيرًا له، ودائم التشجيع، حيث كان يحرص على متابعته ويؤكد له في كل مرة أنه يتطور خطوة بخطوة. كما أشار إلى أن العلاقة بينهما كانت قائمة على الصداقة والحوار الفني، إذ كان والده يطلب قراءة السيناريو قبل أي عمل جديد، ويتناقشان في الفن والسينما باحترام ووعي.

وتابع أحمد عبد الحميد: «اشتغلت مع نجوم كبار، ودلوقتي أول ما يجيني دور جديد بجري أحكي لمامتي، لأني مفتقد إحساس أبويا ودعمه.. ده أول رمضان من غيره، وكان ضهري في الدنيا»، في رسالة مؤثرة تعكس حجم الفقد والدعم الأبوي الذي شكّل مسيرته الفنية. وكل حاجة وحشة من غيره.