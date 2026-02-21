قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوات قسد تنقل معدات ثقيلة من حقول نفط رميلان بالحسكة إلى شمال العراق
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل سوا سوا.. أحمد عبد الحميد يقع في فخّ نهى عابدين

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد
سعيد فراج

بابتسامة هادئة وحكاية حلم مفبركة، وقع عظيمة (أحمد عبدالحميد)، في فخ نجوى (نهى عابدين) لتنسج خيوطها حوله في أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سوا سوا بالنسبة لعظيمة، الذي يرى العالم بعفوية ويفسر الكلمات بمعانيها المباشرة، كان إخبارها له بأنه بطل أحلامها مفتاحاً سحرياً لفتح أبواب ثقته المطلقة.

يتألق أحمد عبد الحميد في تجسيد هذا المشهد؛ حيث تفيض عيناه بنظرات ثقة وحب فطرية، ويمنح الشخصية روحاً تعطي بصدق لأنها تظن أنها وجدت الحب، بينما يراقب المشاهد سقوط هذا النقاء في فخ الاستغلال، فقد منحته نجوى احتواءً زائفاً ليكون طعماً يخفي مصالحها، وتستغله ليكون سلماً في استلام النقود من الأشخاص الذين تقوم بالتنصت على هواتفهم وتهديدهم.

مسلسل سوا سوا

مسلسل سوا سوا يدور حول إبراهيم وأحلام، شابان يحاولان تحقيق أبسط أحلامهم أن يكونا سوياً، لكن الظروف المحيطة بهم تعيق بين ذلك، المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي عدد من الممثلين، منهم أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، خالد كمال، حسني شتا ويقدّم معالجة تميل إلى الواقعية، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.

مسلسل سوا سوا أحمد عبدالحميد نهى عابدين

