لو باكل كويس وبفقد الوزن إيه السبب؟ رد حاسم من حسام موافي

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على تساؤل أسباب فقدان الوزن مع شهية طبيعية.



وقال حسام موافي، في برنامجه "ربي زدني علما" المذاع على قناة “صدى البلد”: "لو واحد وزنه بينزل وبياكل كويس لازم نفكر أول شيء في نشاط الغدة الدرقية لأنها المسئولة عن الحرق".

وأضاف: "هناك أمراض تفقد الشهية، ويمكن للفرد إجراء تحليل الغدة الدرقية للتعرف على نسبها وهرمونات الغدة وتلقي العلاج المناسب لها".

وتابع حسام موافي: "هناك سبب أخر يتسبب في فقدان الوزن رغم الشهية الجيدة وهو وجود الديدان"، مشيرا إلى أن الديدان أحد أسباب فقدان الوزن رغم الشهية الطبيعية.

واستطرد: “نجري تحليل براز للتأكد من مدى تواجد ديدان في الأمعاء أم لا”.

ولفت إلى أنه قد يكون السبب نفسيا وراء فقدان الوزن رغم تواجد الشهية.