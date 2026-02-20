أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من صيام بعض المرضى الذين تشكل حالتهم الصحية خطورة كبيرة، مؤكدًا أن هناك فئات “ممنوع الصيام” حفاظًا على حياتهم، وعلى رأسهم مرضى القلب الذين يعتمدون على أجهزة تنظيم ضربات القلب ويتناولون أدوية لا يمكن تأجيلها.

وأوضح موافي خلال برنامجه «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد، ردًا على استفسار أحد المشاهدين الذي يعاني من ضعف في عضلة القلب وركّب جهازًا لتنظيم ضربات القلب، أن الله سبحانه وتعالى استثنى المريض والمسافر من الصيام، وأن تعريض النفس للخطر بدعوى الصيام غير مقبول طبيًا ولا دينيًا.

وأشار إلى أن الالتزام بمواعيد تناول الدواء أمر ضروري، مؤكدًا أن أي خلل في جهاز تنظيم ضربات القلب، خاصة الثلاثي، قد يؤدي إلى توقف القلب وحدوث كارثة، موضحًا أن الصيام مخصص فقط للأشخاص الأصحاء القادرين عليه.

وأضاف: «أنا بقولك في التلفزيون افطر»، مؤكدًا أن الطبيب المعالج هو المرجعية الأساسية في تحديد إمكانية الصيام.

كما تطرق موافي إلى فئات أخرى ممنوع عنها الصيام، مثل مرضى الفشل الكبدي المصحوب بالاستسقاء، مشددًا على أن الهدف من التحذير هو حماية النفس التي أمر الله بالحفاظ عليها، وليس التشدد الديني أو الاجتماعي.

وانتقد النظرة المجتمعية التي تعتبر الإفطار عيبًا، مؤكدًا أن العبادات قائمة على اليسر، وأن المريض يجب أن يفطر دون خوف أو حرج.